متاح الان.. لينك التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024 بالرقم الوطني وكلمة السر من موقع تكافل

أوصى الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك على منح المكرمة الملكية التي يتم تنفيذها كل عام، وذلك بهدف إعانة الأسر الأكثر فقراً أو التي تعاني من المشكلات الاقتصادية، حيث يتم منح تلك الأسر منحة مالية تصل إلى 100 دينار أردني، ولكن يتم وضع عدد من الشروط التي وفقاً لها يتم التحقق من استحقاق الأسرة إلى ذلك الدعم أو لا تحتاج له.

التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

يتاح للأفراد الذين يستفيدون من صندوق المعونة الوطنية أن يقوموا بالتسجيل في منحة المكرمة الملكية الأردنية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع تكافل من هنا.

ثم إدخال الرقم الوطني ورقم المرور التابعين للفرد والمسجلين في برنامج الحماية الوطنية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التسجيل في المكرمة الملكية، ثم تعبئة البيانات المطلوبة.

بعد إدخال جميع البيانات والتأكد من صحتها، يتم الضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

ثم الانتظار حتى تصل رسالة إلى هاتف الفرد تفيد بالموافقة على طلب الحصول على منحة المكرمة الملكية أو تم رفض الطلب.

شروط الحصول على المكرمة الملكية الأردنية 2024

حددت الجهة المعنية بعض الشروط التي يتوجب توفرها في الأفراد، والتي بناء عليها تتحقق أهليته، وتشمل تلك الشروط الآتي: