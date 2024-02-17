بالخطوات.. رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد digital.gov.eg على بطاقات التموين 2024 “هتضيف الأولاد في دقايق أول ما يفتح”

عدد كبير من المواطنين يبحثون الآن عن رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد، حيث اضافة المواليد ينتظره المواطنون من فترة إلى فترة أخرى، وذلك للحصول على السلع التموينية إن كانوا مستحقين، والجدير بالذكر أن إضافة المواليد يتم من فترة إلى فترة أخرى ويكون لفئات معينة فقط، فدعونا نوضح لكم كيف يتم الإضافة في حال فتح التقديم والموعد المتوقع لفتح التقديم على اضافة مواليد لبطاقة التموين، تابعوا.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

حتى الآن لم يتم فتح باب التسجيل لإضافة أي مواليد على بطاقة التموين، ومتوقع أن موعد فتح باب إضافة مواليد على البطاقات التموينية شهر يوليو 2024 القادم، حيث يتم تخصيص ميزانية لفتح التسجيل، وذلك للفئات المُحددة، ثم بعد التسجيل يحصل كل شخص على حصته من التموين، وتأتي خطوات التسجيل وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية واختيار خدمات “التموين”.

انقر بعدها على ضم أفراد أسرتي أو إضافة الأولاد الغير مقيدين في حالة إن كان لديك أولاد وغير مسجلين.

انقر على تسجيل حساب جديد.

أضف الرقم القومي الخاص بك واسم الوالدة وانقر على تحقق متبعًا باقي الخطوات للتقديم.

الفئات المسموح لها بـ اضافة المواليد

حددت وزارة التموين المصرية عدد من الفئات المسموح لها بتسجيل المواليد، وفي حال فتح التقديم سيكون لها كامل الأولوية للتسجيل، وتلك الفئات أربعة على النحو التالي: