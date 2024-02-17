وزاره الماليه: تحدد مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024 لجميع الموظفين بالزياده الجديده الحق شوف حسابك

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024 التي يبحث عنها جميع العاملين بالقطاع العام، وذلك منذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة المرتقبة قبل بداية شهر رمضان، حيث أقر الرئيس عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالدولة بنسبة 50 %، كما أقر وجود زيادة في المعاشات بنسبة 15%، لكن سوف يتم تنفيذ هذه القرارات بدايةً من صرف رواتب شهر مارس المقبل وليس شهر فبراير الحالي، وفي السطور التالية سنتعرف على الموعد المتوقع لصرف مرتبات شهر فبراير.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024

قامت وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024 لكافة العاملين والموظفين بالدولة في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك من بداية يوم الخميس 22 فبراير وحتى يوم الأثنين 28 فبراير لمدة خمس أيام على التوالي من خلال ماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية من كل شهر لصرف جميع متأخرات مستحقات العاملين بالدولة، مع مراعاة العطلات والإجازات الرسمية.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة

سوف يتم تطبيق الزيادة الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة في القطاع الحكومي بدايةً من شهر مارس المقبل، تنفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الحزمة الإجتماعية العاجلة لتخفيف أعباء المواطنين والتي تقدر بـ 180 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يكون مرتبات الموظفين بعد الزيادة على هذا النحو التالي: