لا تحرم أطفالك منها وثبت لهم تردد قناة هدهد للأطفال على القمر الصناعي نايل سات بآخر تحديث (فبراير 2024)

تبث قناة هدهد على القمر الصناعي نايل سات، وهي قناة مفضلة للأطفال الذين يحبون متابعة أفلام الكرتون والرسوم المتحركة، تقدم القناة محتوى متنوعاً يشمل الأغاني والأناشيد التحفيزية والمسلية للصغار، يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة هدهد الفضائية، ونحن هنا لنقدم لكم هذه المعلومات في هذا المقال.

لمحة عن قناة هدهد الفضائية للأطفال

قناة هدهد الفضائية أسست في عام 2014م، وتميزت ببث أغاني وأناشيد ذات طابع ديني وتربوي، تقدم القناة مجموعة متنوعة من مقاطع الكرتون التي تعتمد على الرسوم المتحركة، مما يجعلها محبوبة للأطفال في جميع الفئات العمرية، يهدف هذا التنوع إلى تسهيل نقل المعرفة، وتحسين الأخلاق، وتعزيز الروابط الدينية.

تبرز قناة هدهد الفضائية بسياستها الخاصة بالإعلانات، حيث لا تعرض الكثير منها لتجنب إحساس المشاهدين بالملل، كما أنها تبث محتواها طوال اليوم دون توقف، مما يجعلها قناة مجانية متوفرة ومفضلة للعديد من الأشخاص على الأقمار الصناعية.

تتميز قناة هدهد الفضائية بتقديم مجموعة متنوعة من برامج الأطفال التي يتابعها عدد كبير من الأطفال حول العالم، ومن بين البرامج المميزة التي تقدمها القناة هي الموضحة أدناه.

برنامج “جزيرة الحكايات”: يقدم مجموعة متنوعة من القصص الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال وتحفزهم على مشاهدتها باستمرار.

برنامج “حنجول”: يسلط الضوء على القيم الصحيحة التي يجب على الأطفال اعتمادها ويحثهم على تجنب السلوكيات الخاطئة.

برنامج “قصاقيص”: يقدم مسابقات متنوعة تنال إعجاب الأطفال في جميع الفئات العمرية.

برنامج “قصص الأنبياء”: يشرح قصص الأنبياء بطريقة بسيطة ويقدم المعلومات الدينية الصحيحة عنهم للأطفال.

تردد قناة هدهد للأطفال على نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لمحبي قناة هدد المخصصة للأطفال ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات باستعمال معلومات التردد الموجودة في النقاط التالية.

التردد على النايل سات:

تردد: 11641 (H)

معدل الترميز: 29900

نسبة الخطأ: 5\6

الوضوح: جودة عادية

ويذكر أن اسم القناة على قائمة القنوات سيكون “HodHod”.