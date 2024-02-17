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شوف هتصرفه امته .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445
يهتم جميع المستفيدين بالبحث عن موعد صرف الراتب فقد صرحت مؤسسة التقاعد في المملكة عن انه يتم حصول كافة العاملين بالتقاعد على راتب شهري وذلك للعمل على توفير حياة كريمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445
تم التصريح من قبل مؤسسة التقاعد عن موعد لصرف رواتب المتقاعدين في المملكة هو25 من كل شهر ميلادي، وذلك في حالة ان يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في البلاد يتم تبكير او تأخير الصرف عن يوم 25، وسيتم صرف راتب التقاعد لشهر فبراير الحالي خلال يوم الأحد 25 فبراير ولم يتم التاجيل.
خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد
يسهل ان يتم الاستعلام عن راتب التقاعد لكافة المستفيدين ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول الى موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني.
- ثم يتم الدخول إلى حسابك الموجود علي الموقع.
- انقر على الخدمات الإلكتروني.
- ثم يتم النقر على زر الاستعلام عن الراتب.
- كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك.
- انقر على كلمة استعلام.
- يمكننا ان نقوم بالانتظار لدقائق معدودة، وسوف تظهر البيانات الخاصة بك.
ما هي اهم حالات إيقاف رواتب التقاعد
صرحت وزارة التأمينات الاجتماعية الحالات التي يتم إيقاف فيها وهي:
- حالة إذا بلغ عمر الأبناء 21 عامًا لم يتوقف وذلك الا حالة ان يكون العمر 25 عامًا.
- أيضًا حالة إذا كان أحد الأبناء بوظيفة في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.
- حالة إذا تزوجت إحدى أبناء المستفيد من المعاش.
- الايقاف يتم في إحدى القطاعات الخاصة بعد التقاعد.
- وفاة المستفيد.