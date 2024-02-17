إليكم تردد قناة عمان الثقافية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بآخر تحديث (فبراير 2024)

قناة عمان الثقافية هي قناة عمانية تابعة للهيئة العمانية للإذاعة والتلفزيون، تبث بشكل مجاني وغير مشفر، تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية التي تعكس تراث عمان العريق على مدار اليوم، من خلال ترددها الجديد، يمكنك متابعة قناة عمان الثقافية للاطلاع على أحدث الأخبار والمواضيع الثقافية الممتعة في العالم العربي، والتي تسهم في بناء جيل مترابط مع تراث وتعاليم وعادات وتقاليد عمان وبقية البلدان العربية.

لمحة عن قناة عمان الثقافية ومحتواها

تعد قناة عمان الثقافية الفضائية جزءاً من مجموعة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان، وهي قناة عربية تهدف إلى تعزيز القيم العربية والإسلامية وبناء جيل متعلم على هذه القيم، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية على مدار اليوم، وتبث بشكل مجاني وغير مشفر على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، مما يتيح للجمهور الاستمتاع بمحتوى القناة دون انقطاع.

تردد قناة عمان الثقافية الجديد على عرب سات ونايل سات 2024

أجرت إدارة قنوات عمان تغييراً في ترددات قنواتها بهدف تعزيز قوة إشارة البث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وإليكم التردد الجديد لقناة عمان الثقافية لعام 2024 في السطور التالية.

التردد على نايل سات

التردد: 12111 (H)

27500 – 3/4

التردد على عرب سات

التردد: 12456 (H)

27500 – 3/4

وسوف يظهر اسم القناة في قائمة القنوات باسم “Oman TV Culture”.