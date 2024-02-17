استحراجها قبل اي حد … موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 1445

تم التصريح من قبل وزارة التعليم عن اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني وسيتم عودة الدراسة في الفصل الثالث، فقد تم البدء في الاختبارات يوم 15 فبراير 2024 ويتم استمرارها لمدة خمس أيام، ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 1445.

موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 1445

تم بداية الاختبارات في كافة المراحل الدراسية للفصل الثاني يوم الخميس ويتم استمرارها في مختلف المحافظات والمدن حيث ان موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني سيكون بعد ان يتم الانتهاء من الاختبارات والتي ستنتهي في يوم 22 فبراير 2024، ويتم عبر نظام نور، ومنصة مدرستي وتطبيق توكلنا.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يمكن لولي الأمر الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور، ويتم من خلال التالي:

يتم الدخول على الرابط الإلكتروني لنظام نور.

ثم اضغط على زر الدخول للنظام.

بعدها سيتم كتابة كافة بيانات الحساب في نظام نور.

كتابة رمز التحقق.

اضغط على تسجيل الدخول.

اختيار زر نتائج الطلاب ثم حدد الطالب.

اختر الصف الدراسي ثم اضغط إظهار النتائج.

يرسل النظام إشعار بالنتائج.

موعد انتهاء الاختبارات النهائية الترم الثاني

تم التصريح من قبل وزارة التعليم في المملكة عن ان موعد الاختبارات النهائية للفصل الثاني والذي بدا يوم الخميس الموافق الخامس عشر ويتم استمرارها في يوم الواحد والعشرين من نفس الشهر وسيت بعدها الحصول على إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويبدا بعدها الترم الثالث وهو الترم الاخير خلال السنة الدراسية لهذا العام.