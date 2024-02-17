هتبقي بيه.. هـذه اخر اخبار الإيجار القديم + لمن ينطبق عليه هذه الحالات يتم طرد المستأجر فورًا

إن البحث عن اخر اخبار الإيجار القديم ليس جديدا حيث إن هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة التي تهدد استقرار المجتمع المصري، لا سيما أن الكثير من المشاكل قد حدثت بسبب الاختلاف على القيمة الإيجارية واعتقاد المستأجر أنه أصبح صاحب ملك طالما أن عقد ايجار قديم، وليس تابعة التعديلات الحديثة في قانون الإيجار لذلك قررنا أن نخبركم بآخر أخبار الأيجار القديم وكذلك الحالات التي تتطلب طرد المستأجر بشكل فوري دون اللجوء للقضاء.

اخر اخبار الإيجار القديم

مع استمرار المشاكل بين المؤجر والمستأجر وتفاقم النزاع بينهما حول القيمة الإيجارية من ناحية وكذلك مدة الإيجار من ناحية أخرى، فإننا وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يبحثون بشكل يومي وخاصة المتضررين من قانون الإيجار القديم حول اخر أخبار الإيجار القديم، وهل تم التوصل لحلول جديدة لحل الأزمة المتصاعدة بين الجانبين؟.

ومنها وجدنا أن النائب أشرف الشبراوي عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب قد قرر أنه لا بد من أن يتم فتح باب النقاش في قانون الإيجار القديم، وكذلك مناقشة الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم المشاكل بين المؤجر والمستأجر مع ضرورة مناقشة جميع المشاريع والمقترحات المقدمة لحل هذه الأزمة من قبل البرلمان.

حالات طرد المستأجر الفورية

على الرغم من كون قانون الإيجار القديم يسبب مشاكل كثيرة بالنسبة للملاك فإننا وجدنا أن المستأجر قد يقوم أيضا ببعض الأفعال التي تؤدي لضرر العين المؤجرة وكذلك البناء الأساسي بشكل سيء، ومن هنا كانت هذه هي حالات طرد المستأجر الفوري دون اللجوء للقضاء، والتي تعتبر ضمن الأبواب التي تندرج تحت اخر اخبار الإيجار القديم، وإليكم حالات الطرد الفوري التالية