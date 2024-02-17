حصريا.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 عبر تردد قناة الفجر الجزائريه 2024 بجوده عاليه hd
يبحث العديد من محبي الدراما التركية عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 حيث يهتم كثير من محبي التاريخ عن المسلسل الأسطوري حيث يعرض المسلسل الحلقات بشكل أسْبوعي ويحمل المسلسل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين لأنه يجسد التاريخ وكيفية تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان الطفل ويبحث العديد من محبي الدراما التاريخية عن كافة تفاصيل عرض الحلقة 148 وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل.
مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148
يترقب المشاهدون بشغف مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 حيث يعرض المسلسل التاريخي بشكل أسبوعي و يترقب المشاهدون الحلقة 148 بشكل مشوق لأنها تحمل الكثير من الأحداث المثيرة ويتم عرض المسلسل كالتالي:
- يتم عرض المسلسل بشكل أسبوعي على قناة ATV التركية مساء كل أربعاء في تمام الساعة ال8 مساءً
- كما يعرض المسلسل أيضًا على قناة دوت الخليج الجزائرية في مساء كل يوم خميس في الساعة ال10 مساءً
تردد القنوات الناقلة للمسلسل
يبحث العديد من متابعي مسلسل قيامة عثمان عن القنوات الناقلة للمسلسل ويعرض المسلسل على عدة قنوات وبأعلى جودة وبدون تشويش أو انقطاع وتعتبر قناة Atv التركية وقناة دوت الخليج الجزائرية بالترتيب من اهم القنوات الناقلة للمسلسل التركي ويأتي تردد القنوات الناقلة للمسلسل كالتالي:
قناة اي تي في التركية
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 10796
- معامل تصحيح الخطأ ⅚
- الاستقطاب افقي
- معدل الترميز 27500
- الجودة SD
تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة: 12692
- معامل تصحيح الخطأ ⅚
- معدل الاستقطاب أفقي V
- معدل الترميز 27500
- الجودة SD
تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات
- تردد القناة 12304
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ ¾
- معامل الاستقطاب أفقي H
تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة 11304
- معامل الاستقطاب عمودي
- معامل تصحيح الخطأ ⅚