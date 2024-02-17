حصريا.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 عبر تردد قناة الفجر الجزائريه 2024 بجوده عاليه hd

يبحث العديد من محبي الدراما التركية عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 حيث يهتم كثير من محبي التاريخ عن المسلسل الأسطوري حيث يعرض المسلسل الحلقات بشكل أسْبوعي ويحمل المسلسل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين لأنه يجسد التاريخ وكيفية تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان الطفل ويبحث العديد من محبي الدراما التاريخية عن كافة تفاصيل عرض الحلقة 148 وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

يترقب المشاهدون بشغف مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 حيث يعرض المسلسل التاريخي بشكل أسبوعي و يترقب المشاهدون الحلقة 148 بشكل مشوق لأنها تحمل الكثير من الأحداث المثيرة ويتم عرض المسلسل كالتالي:

يتم عرض المسلسل بشكل أسبوعي على قناة ATV التركية مساء كل أربعاء في تمام الساعة ال8 مساءً

كما يعرض المسلسل أيضًا على قناة دوت الخليج الجزائرية في مساء كل يوم خميس في الساعة ال10 مساءً

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

يبحث العديد من متابعي مسلسل قيامة عثمان عن القنوات الناقلة للمسلسل ويعرض المسلسل على عدة قنوات وبأعلى جودة وبدون تشويش أو انقطاع وتعتبر قناة Atv التركية وقناة دوت الخليج الجزائرية بالترتيب من اهم القنوات الناقلة للمسلسل التركي ويأتي تردد القنوات الناقلة للمسلسل كالتالي:

قناة اي تي في التركية

القمر الصناعي نايل سات

التردد 10796

معامل تصحيح الخطأ ⅚

الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

الجودة SD

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 12692

معامل تصحيح الخطأ ⅚

معدل الاستقطاب أفقي V

معدل الترميز 27500

الجودة SD

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 12304

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ¾

معامل الاستقطاب أفقي H

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات