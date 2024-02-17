سلي طفلك مع ام بي سي 3.. نزل تردد قناة mbc 3 ام بي سي 3 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الجديد لقناة ام بي سي 3 mbc 3 على الأقمار الصناعية المختلفة سواء العرب سات أو النايل سات، حيث إن هذه القناة أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى الملائم التي تقوم القناة بتقديمه على مدار الساعة، إضافة إلى البرامج التعليمية التي يعشقها الأطفال من مختلف الأعمال في جميع الدول العربية، حتى أنه في السطور التالية ننقل لكم التردد الجديد للقناة لكي يتعرف عليه الجميع.

تردد قناة ام بي سي 3

يمكن القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة ام بي سي mbc 3 على النايل سات، لكي يتم مشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد الدينية على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي لقناة ام بي سي 3 يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11938.

استقطاب قناة ام بي سي 3 فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ام بي سي 3 يكون ¾.

تردد قناة ام بي سي 3 على العرب سات

جاءت أهم المعلومات التي تدور حول قناة ام بي سي 3 على القمر الصناعي العرب سات بعد التحديث، وفقًا للأتي:-