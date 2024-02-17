جهز ورقك يلا.. وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2024 في ثلاث جهات لهذه التخصصات والتقديم عبر jobs.caoa.gov.eg

من جديد تُعلن بوابة الوظائف الحكومية عن آلاف الوظائف لخريجي الجامعات، حيث بعد إغلاق تقديم وظائف البريد والتربية والتعليم ووزارة العدل، تم الإعلان من جديد عن وظائف بوابة الوظائف الحكومية، والتي هي في مصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة للنقل النهري وأيضًا وظائف وزارة الأوقاف، وبتقرير اليوم نوضح لكم الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم عليها.

وظائف بوابة الوظائف الحكومية 2024

وضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنها ستقوم بالإعلان عن عدد من الوظائف بالنصف الثاني من فبراير الجاري، وبالفعل أعلنت حتى الآن عن وظائف للعمل في ثلاث جهات حكومية، حيث التقديم على تلك الوظائف يبدأ من أول شهر مارس القادم ومستمر إلى يوم السادس عشر من نفس الشهر، حيث الوظائف في الجهات التالية:

وظائف وزارة الأوقاف ( إمام – خطيب – مدرس) بالتعاقد.

مصلحة الشهر العقاري ( مهندسين بتخصصات مختلفة “تعيين” – باحث قانوني).

هيئة النقل النهري ( أخصائي حاسبات – مهندس بناء سفن) “تعيين”.

التقديم عبر وظائف بوابة الوظائف الحكومية

أتاحت بوابة الوظائف الحكومية عدد من الوظائف، حيث تلك الوظائف سيكون التسجيل عليها بداية من شهر مارس القادم وتستمر عملية التقديم أسبوعين، مع العلم أنك تحتاج إلى فيش وتشبيه وبطاقتك والمؤهل وباقي الأوراق الخاصة بخبراتك للتقديم، على أن يتم التسجيل كالتالي: