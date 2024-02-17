شاهد قناة بيبي كيدز على ترددها الجديد 2024 واجعل أطفالك يستمتعوا بأحلى برامجها

يبحث الكثيرون من الأمهات على تردد قنوات الأطفال التي تسلي أطفالهم بطريقة مميزة وبناءة، ومن بين هذه القنوات قناة بيبي كيدز الجديدة للأطفال، حيث إن قناة بيبي كيدز تعمل على تنوع برامجها وفقراتها على مدار الساعة بشكل بناء ومسلي للأطفال، ثم أن القناة يسهل متابعتها بصورة عالية الجودة وبطريقة مجانية بسهولة.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم تردد قناة بيبي كيدز للأطفال كما نذكر لكم طريقة إضافة التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم وأفضل ما تتميز به القناة.

تردد قناة بيبي كيدز 2024

يبحث العديد على تردد قناة بيبي كيدز للأطفال لما لها من مميزات عدّة تتميز بها ضمن قنوات الأطفال، وبما تقدمه من محتواها البناء، ومن خلال الأسطر التالية نذكر لكم تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات :

التردد: 11393.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة ضبط تردد قنوات الأطفال 2024 على الريسيفر

يسهل على الجميع إضافة القنوات الفضائية على جهاز التردد الخاص بهم، فبعد أن ذكرنا التردد الخاص بقناة بيبي كيدز الجديد، يمكن أن يتم إضافته إلى جهاز الاستقبال “الريسيفر” عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة القنوات من خلال الضغط على زر القائمة “menu” من جهاز الريموت. اختر إضافة ترددات جديدة. أدخل التردد المبين أعلاه كل وصف في مكانه المحصص. حدد القمر الصناعي. اضغط بحث، انتظر قليلًا وسيتم تحميل القناة، كما يمكنك متابعتها.

إلى هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا، حيث بينا لكم فيه تردد قناة بيبي كيدز للأطفال 2024 الجديد وطريقة ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة لللقناة.

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