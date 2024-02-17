اعـرف اسمك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في كل المحافظات بالعراق منصة مظلتي spa iq

يتساءل الكثير حول موعد نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي طال انتظارها، حيث إن جميع المستفيدين من هذا الدعم يريدون الحصول على الأموال في أقصى سرعة ممكنة، لا سيما أنه من خلال هذا الدعم سوف يستطيع المواطن العراقي غير القادر على العمل أو من لا يملك أموالا كثيرة تساعده في الاستمرار في الحياة، أن يحيا حياة كريمة دون احتياج لمساعدة الغير لذلك قررنا أن نضع لكم تفاصيل أكثر حول هذه الكشوفات القوائم المنتظرة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

لقد تداول بعض الأشخاص داخل العراق أنه قد تم بالفعل نزول القوائم والكشوفات التي تحمل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، الأمر الذي أدى لرغبة الكثير من المستفيدين المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية للتعرف على حقيقة هذه الأخبار، ومنها فإننا وجدنا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت في بيان لها أنه لا صحة لما تم تداوله بخصوص ظهور ورفع قوائم أسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية على موقع الوزارة أو موقع مظلتي.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة نوهت في بيانها أيضا على أن القوائم جار رفعها وستكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى المواطنين أن ينتظروا لبعض الوقت حتى يتم رفع القوائم كاملة، بالإضافة إلى أنها أكدت على كون أموال هذا الدعم لن تتأخر وسوف يتم صدورها قبل شهر رمضان الكريم.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه حينما يتم رفع القوائم على الموقع الخاص بها لا بد من أن يكون لدى المواطن المستفيد من دعم الرعاية الاجتماعية، الدراية بالخطوات التي من خلالها يتم التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ومنها فقد جاءت خطوات الاستعلام عن المشمولين على هذا النحو التالي