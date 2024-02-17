الحق جهز نفسك ويلا.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 الشروط والاوراق المطلوبة للتقديم
موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث ينتظر الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية فتح باب التطوع، حيث يترقب الجميع التقديم، وذلك فور إعلان القوات المسلحة عن إستقبال دفعة جديدة من المتطوعين بالجيش المصري من الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادل تلك الشهادة، ومن ثم أن يتجاوز الـ60 % أو أكثر، لذا نتعرف على موعد فتح باب التطوع في الجيش، والشروط اللازمة للتطوع.
موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024
يبدأ فتح باب التقديم للتطوع في الجيش ابتداءً من يوم الخامس عشر من شهر مارس القادم لعام 2024، وسوف ينتهي اليوم الرابع من شهر مايو المقبل لعام 2024، كما قامت القوات المسلحة بتوفير الجهد على المواطنين، فقد جعلت التقديم إلكترونيًا وذلك من خلال الموقع الرسمي للقوات المسلحة.
شروط التطوع في الجيش المصري لعام 2024
قامت القوات المسلحة بوضع العديد من الشروط لاستقبال دفعة جديدة في الجيش من أصحاب المؤهلات الإعدادية، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية، أو أي مدرسة تعادل تلك الشهادة.
- كمايجب أن يكون حاصلًا على نسبة لا تقل عن الـ60 % في أي شهادة قد حصل عليها من الشهادة الإعدادية أو الأزهرية.
- بالإضافة إلى أنه لا يقل طول الطالب المتقدم عن 170 م فما فوق.
- وأيضًا لا يقل سن الشباب الراغبين في التطوع عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا.
- ويشترط أيضًا أن يكون المتقدم من أب وأم مصريان ويحملان الجنسية المصرية.
- كما يشترط أيضًا اجتياز كافة الاختبارات، سواء كانت الصحية أو البدنية.