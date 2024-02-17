الحق جهز نفسك ويلا.. موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 الشروط والاوراق المطلوبة للتقديم

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024، حيث ينتظر الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية فتح باب التطوع، حيث يترقب الجميع التقديم، وذلك فور إعلان القوات المسلحة عن إستقبال دفعة جديدة من المتطوعين بالجيش المصري من الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادل تلك الشهادة، ومن ثم أن يتجاوز الـ60 % أو أكثر، لذا نتعرف على موعد فتح باب التطوع في الجيش، والشروط اللازمة للتطوع.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

يبدأ فتح باب التقديم للتطوع في الجيش ابتداءً من يوم الخامس عشر من شهر مارس القادم لعام 2024، وسوف ينتهي اليوم الرابع من شهر مايو المقبل لعام 2024، كما قامت القوات المسلحة بتوفير الجهد على المواطنين، فقد جعلت التقديم إلكترونيًا وذلك من خلال الموقع الرسمي للقوات المسلحة.

شروط التطوع في الجيش المصري لعام 2024

قامت القوات المسلحة بوضع العديد من الشروط لاستقبال دفعة جديدة في الجيش من أصحاب المؤهلات الإعدادية، وهي كما يلي: