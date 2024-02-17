500 جنيه لكل فرد شهريا وتعديل سعر الخبز .. مقترحات جديدة من وزارة التموين “هو دا وقت الخبر”

سؤال مستمر من قبل المواطنين حول تفاصيل توفير 500 جنيه لكل فرد شهريا وتعديل سعر الخبز، لا سيما أن الكثير من الأشخاص قد قاموا بالبحث المتواصل حول تفاصيل هذا الأمر الذي تداوله الكثير من الأشخاص، حيث إنهم قد أكدوا على كون فارق الخبز للمواطن سوف يصل إلى ما يقرب من 500 جنيه بدلا من 50 جنيها، لذلك قررنا أن نعلمكم بتفاصيل أكثر حول التعديلات الخاصة بسعر الخبز المدعم.

500 جنيه لكل فرد شهريا وتعديل سعر الخبز

مما لا شك فيه أن التفكير في أساسيات الغذاء من أرز وخبز وغيرها تمثل أهمية لدى جميع المواطنين المصريين وبخاصة المواطنون المستفيدون من الخبز المدعم، لا سيما أننا وجدنا أن هناك الكثير من الأخبار التي تخص رغيف الخبز المدعم ومن ضمنها الاقتراح المقدم من السيد هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية الذي أراد أن يتم توفير 500 جنيه لكل فرد شهريا وتعديل سعر الخبز.

حيث أعرب الدجوي في اقتراحه أنه يمكن للحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يقوموا بإعطاء دعم تمويني لأربعة أفراد بقيمة 200 جنيه، ومنها يكون فارق الخبز المتاح 500 جنيه بدلا من 50 جنيها وهكذا ستدفع الحكومة جنيها واحدا على كل رغيف خبز يباع بخمسة قروش.

سلع رمضان بمعارض أهلا رمضان

ها نحن ذا قد اقتربنا على بدايات شهر الخير والمغفرة ألا وهو شهر رمضان الذي سيبدأ في اليوم 11 من شهر مارس القادم لعام 2024، ومنها فإننا وجدنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن توفير كميات من السلع الغذائية المستهلكة خلال شهر رمضان داخل جميع معارض أهلا رمضان الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية مصر العربية.

ومنها فقد بحث الكثير من المواطنين حول التفاصيل بالتزامن مع اقتراح الدجوي بخصوص توفير 500 جنيه لكل فرد شهريا وتعديل سعر الخبز، ومن خلال البحث وجدنا أنه سيتم طرح ما يقرب من 17 ألف طن زيت طعام، بالإضافة إلى 55 ألف طن سكر داخل المعارض، مع وجود 30 ألف طن رز حتى يستفيد جميع المواطنين من هذه السلع وشرائها بأسعار أقل مما هي عليه في المحال التجارية.