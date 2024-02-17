“هو دا وقتها”.. تردد قنوات الاطفال علي النايل سات “وناسة + بطوط + ميكي + اجيال + طيور الجنة” الجديدة kids frequency

إذا كنت تبحث عن تردد قنوات الاطفال فهذا يعني أنك في المكان الصحيح تماما حيث إننا قررنا أن نضع لكم مجموعة من الترددات الخاصة بقنوات الأطفال، بعدما ارتفعت معدلات البحث حولها بشكل ملحوظ بالإضافة إلى أن جميع الأطفال يعشقون مشاهدة الكرتون والأناشيد والأغاني وكذلك المحتوى المتنوع الذي تقدمه قنوات الأطفال الفضائية المجانية، التي لا تحتاج الرسوم اشتراكا ومن الجدير بالذكر أن أطفالنا يتعلمون الكثير من القيم الحسنة من خلال هذه القنوات المميزة.

تردد قنوات الاطفال

إن قنوات الأطفال تلعب دورا كبيرا في إبراز شخصية الطفل ومساعدته على تنمية مهاراته سواء كانت الحركية أو الكلامية، لذلك وجدنا أن الساحة البحثية تمتلئ بالتساؤل المستمر حول الترددات الجديدة الخاصة بقنوات الأطفال، حتى يتسنى للآباء والأمهات القيام بأعمالهم وهم يشعرون بالأمان كون أطفالهم يشاهدون محتوى مميزا ومختلفا.

لذلك قررنا أن نضع لكم مجموعة متنوعة من تردد قنوات الاطفال والتي جاءت على هذا النحو التالي

تردد قناة أجيال الفضائية

التردد: 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة MBC3

التردد: 11938

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة بيبي كيدز

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393، 11603.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞ .

مجموعة متنوعة من تردد قنوات الأطفال

ما زلنا نتابع معكم مختلف الترددات الفضائية التي تهتم بتقديم محتوى مميز للطفل، لا سيما أننا وجدنا مجموعة متنوعة من تردد قنوات الاطفال ومن ضمنها ما يلي

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11315.

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط

التردد الخاص بالقناة: 10853.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

معدل الاستقطاب لها: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 4/ 3.

معدل الترميز للقناة هو: 27500

تردد قناة نتورك بالعربية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي