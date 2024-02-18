إبنك هيفك زنقتك وهتوفري حاجات البيت من الان.. طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024 .. ما هي الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم

يمكنك معرفة طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، حيث توجد الكثير من الساؤلات لدى الأفراد في جمهورية مصر العربية حول إضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين، ويرتفع مستوى الفضول حيال كيفية إجراء هذه الإضافة، ولكن دون اللجوء إلى محرك البحث جوجل، يتم إجراء إضافة المواليد على بطاقة التموين بعد فحص الطلبات والتحقق من أهلية الفئات المستحقة للدعم، يُشدد على أنه يمكن أيضًا إجراء هذه الإضافة عبر زيارة مكاتب التموين المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، سنلقي نظرة على الشروط المطلوبة لإضافة الأبناء إلى بطاقة التموين من خلال الفقرة التالية.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

سنلقى الضوء في هذا السياق على متطلبات إضافة الأبناء إلى بطاقات التموين. يتعين على الأسر أن يكون عددها لا يقل عن 4 أفراد، ويشترط أن تكون ضمن فئات مستحقة محددة، مثل أصحاب التكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، وحاملين لكارت الخدمات المتكاملة، وأبناء الأسر البديلة، يجب أيضًا أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 3000 جنيه، وأن يتراوح انخفاض المعاش الشهري دون 2500 جنيه.

خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين

سوف نستعرض الآن الخطوات الضرورية لإضافة المواليد إلى بطاقات التموين، حيث يتعين عليك اتباع الخطوات التالية.

قم بزيارة الصفحة الرسمية لوزارة التموين.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول واتبع إرشادات التسجيل.

اختر خدمات التموين من الصفحة الرئيسية.

حدد خدمة إضافة أفراد الأسرة.

قم بإدخال البيانات بدقة، مثل رقم بطاقتك التموينية وأسماء الأبناء بشكل رباعي، واكتب الرقم القومي في الخانة المخصصة، وتأكد من صحة البيانات.

انقر على أيقونة الإضافة، وسيتم إرسال طلب التقديم.

آخر أخبار إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أكد الدكتور مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن إضافة المواليد إلى بطاقات التموين متاحة فقط لفئات معينة، مثل أبناء أسر الشهداء وأصحاب تكافل وكرامة، بالإضافة إلى عدة فئات أخرى مستحقة، وأوضح الوزير أنه تم تأكيد استمرار الاحتياطي للقمح والسكر في مصر، مشيرًا إلى توقع توريد 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم القادم.