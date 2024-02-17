الحق سجل عشان زادت … التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

يتم التصريح من وزارة القوى العاملة على تقديم منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه ويتم من خلال الحصول على دعم وانه سيتم البدء بفتح باب التسجيل للتقدم للحصول على المنحة وذلك ما يتم القيام به مرة كل عام ومن خلال مقالنا سنتعرف على التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

يمكننا التقديم في المنحة والحصول عليها، من خلال ان يتم اتباع التالي:

الدخول لموقع وزارة القوى العاملة.

الضغط على زرمنحة العمالة الغير منتظمة.

ثم يتم كتابة كل البيانات بالمكان المخصص لها.

كتابة الرقم القومي للمتقدم.

ثم يتم إدخال رقم هاتف صحيح.

انقر على زر ارسال وانه سيتم ارسال الرد على الطلب المقدم .

ما هي اهم شروط منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

قامت الوزارة بتحديث الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين، ومن ضمن تلك الشروط وهي التالي:

لابد من ان يوكون الشخص المتقدم من غير العاملين.

ان يكون المتقدم من ضمن عمال اليومية.

حيث انه يتم تقدم كل الأشخاص الذين لم يتم التأمين عليهم .

كما اوضح ان السن لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

كيفية الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يمكننا ان نحصل عليها من خلال ان تقوم وزارة القوى العاملة بإرسال رسالة عبر الهاتف والتي يتم فيها الاعلان عن موعد صرف المنحة والمكان الذي يتم الاستلام منه، وانه سيتم التاكد من كافة البيانات عند إدخالها، وان يتم توضيح رقم هاتف.