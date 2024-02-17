متاح الان التقديم.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 عبر الموقع الرسمي لوكاله التشغيل

رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024، حيث تعتبر من أهم البرامج الحكومية الداعمة للمواطنين ويتم من خلالها تقديم يد العون والمساعدة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من خلال تخصيص مبلغ شهري لكل مواطن، ولكن يوجد بعض الشروط للحصول على هذه المنحة، سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024

يوجد العديد من المواطنين التونسيين ذوي الدخل المتوسط والمحدود، في التسجيل في منحة 300 دينار في تونس، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

يجب التوجه إلى موقع وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية.

كما يمكنك القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية، رقم المرور.

إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك الضغط على زر التسجيل، ومن ثم إدراج كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وذلك لإتمام عملية التسجيل.

وبعد الدخول إلى موقع وزارة الشؤون، قم بالنقر على خانة “منحة 300 دينار”.

ومن ثم سيتم توجيه المتقدم إلى استمارة التسجيل.

بالإضافة إلى ملئ نموذج التقديم بكافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

كما يجب التأكد من صحة البيانات المكتوبة.

ثم بعد ذلك اضغط على خانة حفظ، ثم زر “ارسال طلب”.

وبعد ذلك سيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة.

وأخيرًا، سوف يتم التواصل مع جميع المتقدمين من قبل مسؤولي البرنامج واخبارهم بالقبول أو الرفض.

الشروط اللازمة للتسجيل في منحة 300 دينار في تونس لعام 2024

يوجد العديد من الشروط التي وضعتها الحكومة التونسية لمنحة 300 دينار، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: