سعرها زاد بقا ناررررر … زيادات جديدة في سعر السجائر 2024

تعتبر من السلع التي يقبل عليها الكثير حيث تشهد كل السلع ارتفاع وذلك بالمقارنة بارتفاع سعر الدولار الأمريكي ولكن يوجد بعض التجار الذي يتسببون بدورهم في زيادة الاسعار واستغلال الوضع ومن خلال مقالنا سنتعرف على زيادات جديدة في سعر السجائر 2024.

زيادات جديدة في سعر السجائر 2024

ليس هناك استقرار في أسعار السجائر فقد صرحت الشركة الشرقية للدخان عن انه سيتم رفع أسعارها والتي جاءت كما يلي:

قد تم زيادة سعر سجائر كليوباترا ثلاثة جنيهات، والذي اصبح 30 جنيه.

أما عن سعر سجائر البوكس 30 جنيها.

فقد تم زيادة سعر مونديال بكل ألوانها وأصبح ثلاثين جنيهاً.

كما وصل سعر كل من كليوباترا بلاك ليبول، مونديال سويتش نعناع أو توت إلى 30 جنيه.

ما هي أسعار السجائر الأجنبية

لم يتم زيادة سعر السجائر المصرية ولكن تم زيادة اسعار السجائر الجديدة الأجنبية 11 جنيها في العبوة الواحدة وهي:

جاء سعر ميؤيت وصل 85 جنيه.

فقد وصل سعر مارلبورو العادية وهو 79 جنيه.

اما سعر مارلبورو كرافتد 69.

كما وصل سعر علبة لاى ام 59 جنيها.

حيث انه قد وصل سعر وينستون أصبحت 50 جنيهاً، بينما وينستون توت ووينستون كاستر 52 جنيها.

السعر وينستون كامل أصفر أو أزرق أو اكتفيت 57.

ما هي أسعار شركة المنصور

فقد زادت الاسعار لتوزيع السجائر على النحو التالي: