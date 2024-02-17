سعر الكرتونة في رمضان … اسعار الياميش في رمضان وتخفيضات خلال العام

أيام قليلة تفصلنا عن الشهر الكريم ويبحث الكثير عن اسعار كرتونة رمضان 2024 حيث يتزايد سعر السلع الغذائية في كافة الأسواق وذلك يبحث البعض عن كراتين رمضان ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار الياميش في رمضان وتخفيضات خلال العام.

اسعار الياميش في رمضان

تتغير أسعار كرتونة رمضان 2024 من وقت اخر من محافظة اخرى حيث انه يمكننا شرائها من الهايبر ماركت والمحلات الاخرى ويتم شرائها لاخراجها زكاة للاسر الفقيرة والتي توزيعها خلال هذا الشهر الكريم للاسر التي تحتاج ذلك واسعارها هي:

أسعار كرتونة رمضان 2024 من 155جنيه والتي تتكون من:

كيس أرز 800 جرام.

زيت وزن 600 جرام.

باكو شاس وزن 20جرام.

كيس بلح 400جرام .

مكرونة 400 جرام.

كيلو من السكر.

كيس ملح.

كيس صلصلة وزن 30 جرام

كرتونة رمضان بسعر 200جنيها مكونة من التالي:

كيس أرز 900 جرام.

زجاجة زيت 500 مللي.

باكو شاي 50 جم.

علبة بلح 500 جم.

عدد 3 كيس مكرونة 400 جم.

كيلو من السكر.

كيس ملح يكون 200 جم.

كيس صلصلة وزن 40 جم.

موعد شهر رمضان 2024

يبحث البعض عن موعد بداية شهر رمضان 2024 وانه من ضمن اكثر الموضوعات التي يبحث عنها حيث انه لم يتبقي سواء ايام وان رؤية هلال شهر رمضان والتي تم اعلانها في يوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان طبقا للحسابات الفلكية التي اعتمدها المعهد القومي للبحوث الفلكية وانه سيتم الاعلان عنه عبر بعض من القنوات ويمكن ان يختلف كما انه يوجد اختلاف كبير بالاسعار الخاصة بشهر رمضان بالمقارنة بالاسعار هذا العام والتي تم توضيحها فيما سبق.