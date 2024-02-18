قبضك هيبقى 14000 جنيه.. جدول زيادة المرتبات الجديد 2024 بعد الزيادة المقرر صرفها قبل رمضان.. اعرف مرتبك هيبقى
كم تبلغ زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2024
تحظى جدول زيادة المرتبات الجديد 2024، بإهتمام واسع من قبل المواطنين في مصر، خاصةً العاملين في القطاع الإداري والقطاع الخاص، يأتي هذا بعد إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024، مع تقديم المرتبات بالزيادة الجديدة في شهر مارس 2024، يسعدنا تقديم لكم كزوار لموقعنا الكرام تفاصيل الزيادات الصافية في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية.
آخر أخبار زيادة المرتبات الجديد 2024
أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنفيذ زيادة في الرواتب اعتبارًا من مارس 2024، حيث وافق مجلس الوزراء على القرارات الرئاسية الهادفة إلى تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري، ويشمل هذا القرار الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير المخاطبين.
- من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في 21 الشهر الجاري، حيث ستتسلم مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
- تمت الموافقة على زيادة الحوافز المالية للمعلمين والأطباء، بقرار من جميع أعضاء مجلس النواب اعتبارًا من 1 مارس 2024.
- تشمل هذه الزيادة مبالغ مقطوعة، حيث تبدأ بمبلغ 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، مع زيادة تدريجية بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة حتى تصل إلى 900 جنيه لأعلى درجة مالية، وهي الدرجة الممتازة.
- يتم أيضًا تخصيص علاوات خاصة للأطباء والمعلمين في التربية والتعليم والأزهر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذين يعتبرون مخاطبين بكوادر خاصة.
جدول زيادة المرتبات الجديد 2024
في هذا الإطار، نُطلعكم على جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، المعتمد للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من شهر مارس 2024.
- أصحاب الدرجة السادسة الذي كان يتقاضون 4000 جنيه شهريا تم الزيادة الي 6000 جنيه شهريا.
- أصحاب الدرجة الخامسة الذي كان يتقاضون 4500 جنيه شهريا تم الزيادة إلي 6500 جنيه شهريا.
- أصحاب الدرجة الرابعة الذي كان يتقاضون 5000 جنيه شهريا سيحصلون على 7000 جنيه شهريا.
- أصحاب الدرجة لثالثة الذي كان يتقاضون 5500 جنيه شهريا سوف يحصلون على 7500 جنيه شهري.
- أصحاب الدرجة الثانية الذي كان يتقاضون 6000 جنيه شهريا سوف يحصلون على 8000 جنيه شهري.
- أصحاب الدرجة لأول الذي كان يتقاضون 7000 جنيه شهريا سوف يحصلون على 9000 جنيه شهريا.
- مدير عام الذي كان يتقاضى 8000 جنيه شهريا سوف يحصلون على 10000 جنيه شهريي.
- الدرجة العليا الذي كان يتقاضون 9000 جنيه شهريا سوف يحصلون على 12000 جنيه شهريا.
- أصحاب الدرجة الممتازة الذي كان يتقاضون 11000 جنيه شهريا سوف يحصلون على 14000 جنيه شهريا.