قبضك هيبقى 14000 جنيه.. جدول زيادة المرتبات الجديد 2024 بعد الزيادة المقرر صرفها قبل رمضان.. اعرف مرتبك هيبقى

تحظى جدول زيادة المرتبات الجديد 2024، بإهتمام واسع من قبل المواطنين في مصر، خاصةً العاملين في القطاع الإداري والقطاع الخاص، يأتي هذا بعد إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024، مع تقديم المرتبات بالزيادة الجديدة في شهر مارس 2024، يسعدنا تقديم لكم كزوار لموقعنا الكرام تفاصيل الزيادات الصافية في مرتبات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة المصرية، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية.

آخر أخبار زيادة المرتبات الجديد 2024

أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تنفيذ زيادة في الرواتب اعتبارًا من مارس 2024، حيث وافق مجلس الوزراء على القرارات الرئاسية الهادفة إلى تحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري، ويشمل هذا القرار الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والغير المخاطبين.

من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في 21 الشهر الجاري، حيث ستتسلم مرتبات مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

تمت الموافقة على زيادة الحوافز المالية للمعلمين والأطباء، بقرار من جميع أعضاء مجلس النواب اعتبارًا من 1 مارس 2024.

تشمل هذه الزيادة مبالغ مقطوعة، حيث تبدأ بمبلغ 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، مع زيادة تدريجية بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة حتى تصل إلى 900 جنيه لأعلى درجة مالية، وهي الدرجة الممتازة.

يتم أيضًا تخصيص علاوات خاصة للأطباء والمعلمين في التربية والتعليم والأزهر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذين يعتبرون مخاطبين بكوادر خاصة.

جدول زيادة المرتبات الجديد 2024

في هذا الإطار، نُطلعكم على جدول زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024، المعتمد للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من شهر مارس 2024.