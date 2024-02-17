” استمتع بوقتك مع صغارك ” تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024 علي النايل سات

تقدم القناة الكثير من البرامج التي تجذب الكثير لها فقد تميزت القناة عن غيرها انها تعمل على زيادة المرح والسعادة غفي قلوب الصغار بل تقوم بتحديث مستمر لترددها ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة سبونج بوب الجديد 2024 علي النايل سات.

تردد قناة سبونج بوب على نايل سات

يمكن الكثير البحث عن تردد قناة سبونج بوب، ويكون التردد الخاص هو الاتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11355.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الخاص بالقناة على القمر العرب سات

يمكننا ان نقوم باستقبال القناة من خلال هذه البيانات وهي:

ترددها يكون: 12437

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ما هي اهم برامج قناة سبونج بوب

تتميز بعرض الكثير من البرامج الكرتونية المقدمة والتي تعرض علي شاشتها ومن ضمن هذه البرامج هي:

سبونج بوب.

باتمان.

توم وجيري.

يوميات ماريمَيرا.

عصابة الدعسوقة.

أبطال الكرة.

برنامج تعليم اللغة العربية.

تعليم الحساب.

تعليم العلوم.

عائلة اكس.

عائلة ثورنبيري.

كابتن مايكي.

مميزات قناة سبونج بوب