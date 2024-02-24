رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق حيث سيُعلن قريبًا عن قائمة الأفراد الذين تشملهم المنحة الجديدة، التي من المخطط توزيعها خلال شهر فبراير الحالي، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تهدف هذه المبادرة إلى دعم العاجزين عن تحصيل الدخل والذين يحتاجون للمساعدة بشكل ملح، وسيتم نشر الأسماء بصورة إلكترونية عبر موقع “مظلتي” لجعل الإجراءات أسهل على المواطنين، وفيما يلي سنعرض كافة تفاصيل الاستعلام عن المشمولين في العراق.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن للأشخاص الراغبين في التقدم للحصول على منحة دعم وجبات الطعام التأكد من موافقة طلبهم أو رفضه عبر الدخول إلى موقع مظلتي واتباع الخطوات المطلوبة.

يمكن الوصول ل موقع مظلتي الإلكتروني

قم بإدخال معلومات حسابك مثل الإيميل وكلمة السر.

من خلال الشباك الأساسي، انقر فوق تبويب الخدمات الاجتماعية.

اختر خيار البيانات الخاصة بالأشخاص المستحقين، ثم قم بتحديد المستحقين للدفعة السادسة.

ستعرض أمامك قائمة بالأفراد الذين استوفوا المعايير المحددة وتم انتقاؤهم للاستفادة بناءً على تحقق عدة شروط فيهم.

اضغط على رمز البلد الخاص بك لتتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة به.

الوثائق اللازمة للمشاركة في برنامج الدعم الاجتماعي.

من ضمن المتطلبات التي أقرتها الوزارة ضرورة إرفاق الطلب بمستندات وأوراق تؤكد حاجة الشخص المتقدم للمساعدة المالية، ويتعين أن تكون هذه الأوراق محدثة وفعالة، وفيما يلي نعرض هذه المستندات.