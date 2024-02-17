اعملي تحلية بعد الفطار … كيفية تحضير الكنافة في الطاسة بسهولة في البيت

الكنافة هي من أسهل الطرق التي يتم تحضيرخا بسهولة بعد الفطار وتمتاز بطعم لذيذ ولا تقاوم و يمكن تحضيرها للأطفال وللعائله ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحضير الكنافة في الطاسة بسهولة في البيت.

طريقه عمل الكنافة على الطاسة

هي من ضمن افضل طرق تحضير الكنافة وهي من ضمن الحلويات السهلة ويمكن تحضيرها بالمكونات ومنها:

المكونات

كمية من كنافه مفرومه.

كوب سمن مذاب.

رشه فانيليا.

3 معالق من سكر بودر.

شربات.

مكونات الكريمة

كوب حليب.

نشا.

باكيت كريم شانتيه.

مكونات الشربات

كوب سكر.

رشه ملح ليمون.

عسل نحل.

طريقه التحضير