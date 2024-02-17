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اعملي تحلية بعد الفطار … كيفية تحضير الكنافة في الطاسة بسهولة في البيت
الكنافة هي من أسهل الطرق التي يتم تحضيرخا بسهولة بعد الفطار وتمتاز بطعم لذيذ ولا تقاوم و يمكن تحضيرها للأطفال وللعائله ومن خلال مقالنا سنتعرف على تحضير الكنافة في الطاسة بسهولة في البيت.
طريقه عمل الكنافة على الطاسة
هي من ضمن افضل طرق تحضير الكنافة وهي من ضمن الحلويات السهلة ويمكن تحضيرها بالمكونات ومنها:
المكونات
- كمية من كنافه مفرومه.
- كوب سمن مذاب.
- رشه فانيليا.
- 3 معالق من سكر بودر.
- شربات.
مكونات الكريمة
- كوب حليب.
- نشا.
- باكيت كريم شانتيه.
مكونات الشربات
- كوب سكر.
- رشه ملح ليمون.
- عسل نحل.
طريقه التحضير
- يتم تحضير إناء على النار به السكر والماء والعسل وملح الليمون ويتم تركها حتى الغليان.
- ثم يتم احضار إناء نضع به الحليب والكريم شانتية والنشا ونرفعهم على النار.
- نحضر بولة بها الكنافه المفرومة ثم نحضر السمن ونضع به الفانيليا.
- ننزل به على الكنافه وعليها الشربات ونقلب كل المكونات ببعض ونفرك الكنافه بالسمن جيدًا.
- نحضر طاسة مناسبه ثم ندهنها ملعقتين سمن بالكامل وننزل بكميه من الكنافه.
- يتم وضعها و ننزل عليها بالكريمه المحضره وننزل بباقه كميه الكنافه.
- نضعها على نار هادئة جيدًا ونضع تحت الطاسة شياطة الارز حتى يتم تسويتها جيدًا.
- عندما نلاحظ ان لونها قد تغير من تحت تقلب على الوجه الأخر.
- ونكمل تسويتها ثم نحضر طبق نخرجها عليه ونصب عليها الشربات ويمكننا ان نقدمها في اطباق وبالهناء والشفاء.
- كما انه يمكننا تحضيرها بعدد من الطرق والحشوات المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.