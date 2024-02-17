“تخفيضات حتى 30%” أسعار اللحوم والسلع بمعارض أهلا رمضان 2024

يرغب الكثير من المواطنين في مصر معرفة أسعار اللحوم والسلع بمعارض أهلا رمضان، فبمناسبة شهر رمضان الكريم المبارك، أطلقت وزارة التموين في جمهورية مصر العربية معارض أهلا رمضان 2024 م في جميع محافظات الجمهورية، وتقدم هذه المعارض العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة اللحوم بأنواعها، التي تشهد تخفيضات هائلة في مبادرة أهلا رمضان، إذ تهدف هذه المعارض إلى تلبية احتياجات جميع المواطنين المصريين وتسهيل حياتهم في شهر الخير والبركة، ويتراوح عدد المعارض في كل محافظة بين 8 إلى 12 معرض.

أسعار اللحوم والسلع بمعارض اهلا رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان الكريم المبارك، تطلق وزارة التموين في جمهورية مصر العربية مبادرة أهلا رمضان، وهي معارض توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع محافظات مصر، ومن بين السلع التي تشملها المعارض اللحوم بأنواعها، التي تحصل على تخفيضات تصل إلى ال30% وأكثر في معارض أهلا رمضان 2024 م، وتجذب هذه المعارض اهتمام جميع المواطنين المصريين الذين يرغبون في تجهيز احتياجاتهم لشهر الخير والبركة.

في معرض أهلا رمضان، تجد المواطنين السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، وذلك بمشاركة كبار المنتجين في هذا المجال، ويشارك في المعرض أيضا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والشركات التابعة لها، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، وهذا يساهم في تسهيل حياة المواطنين في شهر رمضان الكريم المبارك.

ما هي أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان 2024

في شهر رمضان الكريم المبارك، تقدم وزارة التموين في جمهورية مصر العربية تخفيضات كبيرة على أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان للعام 2024 م. ويمكنك معرفة أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان من خلال موقعنا الإلكتروني، وهي كالتالي:

اللحوم المجمدة: تبدأ من 230 جنية مصري للكيلو، وهي من أكبر الشركات المضمونة.

اللحمة الجاموسي والبقري: تبدأ من 280 جنية مصري للكيلو.

اللحمة الضاني: تبدأ من 300 جنية مصري للكيلو.

معارض أهلا رمضان 2024

أشاد عبد الغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في افتتاح معارض “أهلا رمضان” بالمحافظات قبل شهر رمضان، لتقديم السلع للمواطنين بأسعار متنوعة، وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة بعد الإجراءات الاجتماعية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات ودعم “تكافل وكرامة” ورواتب العاملين، وأضاف أن هذا يدل على أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية.