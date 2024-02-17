“فرحة كبيرة للمواطنين” نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان 2024 .. أسعار السلع التموينية

نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها اعتبارًا من الجمعة الأولى من شهر مارس، يستفيد من هذه الأسعار جميع حاملي البطاقات التموينية البالغ عددهم حالياً 21 مليون بطاقة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية للجميع.

نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان

يتم توزيع نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر مارس 2024، زجاجة زيت بسعة 800 مللي لكل فرد، مع الحد الأقصى لصرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى كيلو جرام من السكر لكل فرد، مع الحد الأقصى لصرف 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة.

حقيقة زيادة تموين شهر مارس 2024

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول إمكانية زيادة تموين شهر مارس 2024، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، ينتظر جميع المواطنين بفارغ الصبر أي إعلان رسمي بخصوص زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة في ظل تلك الظروف،و من المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة جديدة من القرارات الهامة خلال الفترة القادمة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024