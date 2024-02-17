“فرحة كبيرة للمواطنين” نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان 2024 .. أسعار السلع التموينية
نصيب الفرد في التموين
نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها اعتبارًا من الجمعة الأولى من شهر مارس، يستفيد من هذه الأسعار جميع حاملي البطاقات التموينية البالغ عددهم حالياً 21 مليون بطاقة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية للجميع.
نصيب الفرد في التموين في شهر رمضان
يتم توزيع نصيب الفرد من الزيت والسكر لشهر مارس 2024، زجاجة زيت بسعة 800 مللي لكل فرد، مع الحد الأقصى لصرف 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى كيلو جرام من السكر لكل فرد، مع الحد الأقصى لصرف 6 كيلوجرامات من السكر للبطاقة الواحدة.
حقيقة زيادة تموين شهر مارس 2024
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول إمكانية زيادة تموين شهر مارس 2024، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، ينتظر جميع المواطنين بفارغ الصبر أي إعلان رسمي بخصوص زيادة نصيب الفرد على بطاقة التموين، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الراحة في ظل تلك الظروف،و من المتوقع أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة جديدة من القرارات الهامة خلال الفترة القادمة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024
- سكر معبأ (كيلو جرام واحد): 12.60 جنيه.
- زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا.
- أرز معبأ (كيلوجرام واحد): 12.60 جنيه.
- مكرونة (800 جم): 13 جنيهًا.
- مكرونة (400 جم): 6.50 جنيه.
- عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
- فول معبأ (500 جم): 9 جنيهات.
- دقيق معبأ (كيلوجرام): 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
- شاي ناعم (40 جرامًا): 5 جنيهات.
- صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
- تونة مفتتة (وزن 140 جرامًا): 18 جنيهًا.
- مربى أنواع (350 جرامًا): 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (250 جرامًا): 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك (125 جرامًا): 7 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي (800 جرام): 16 جنيها.
- صابون غسيل (125 جرامًا): 3 جنيهات.
- صابون تواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.
- لبن جاف (125 جرامًا): 25.50 جنيه.
- خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
- كيس ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة (40 جرامًا): 3 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني (80 جرامًا): 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة: 1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع: 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع: 3.75 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع: 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء (ظرف 140 جرامًا): 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان (18 جرامًا): 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج (عدد 8 مكعبات): 6 جنيهات.