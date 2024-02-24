“هنصوم كام ساعة” كم عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024 وكم عدد أيام الشهر الكريم هذا العام

موعد شهر رمضان يبحث عنه الكثير من الأشخاص، حيث تفصلنا أيام عن بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبدأ جميع الأشخاص في التحضير لاستقبال الشهر الكريم في أنحاء البلاد الإسلامية، ومن المقرر أن يوافق شهر رمضان هذا العام في شهر مارس المقبل، وسوف نوضح موعد بداية شهر رمضان وعدد ساعات الصيام في التالي.

موعد شهر رمضان 2024



يوافق موعد شهر رمضان هذا العام يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث يقوم المسلمين بتناول السحور في ليل يوم الأحد، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، حيث يوافق انتهاء الشهر الكريم يوم 9 أبريل 2024، ليوافق عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

الإعلان عن موعد شهر رمضان

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن القرار الأخير لموعد بداية شهر رمضان المبارك تعود إلى دار الإفتاء المصرية، وذلك بناء على تنسيق اللجان العلمية والشرعية بالمعهد، وذلك بعد التحقق من رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وقد تختلف رؤية الهلال من بلد إلى أخرى فقد يتعذر على بعض الدول رؤية الهلال دون غيرها من الدول الأخرى، كما أنه لا يستطيع الأشخاص الصيام إلى عند التحقق من رؤية الهلال بناء على ما قرار دار الإفتاء المصرية.

عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان

يذكر أنه وفقًا لإمساكية شهر رمضان لهذا العام من المتوقع أن تصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة، حيث تتراوح عدد ساعات الصيام خلال أول أيام شهر رمضان نحو 13 ساعة و18 دقيقة وتزداد يومًا بعد يوم حتى تصل في نهاية شهر رمضان إلى نحو 14 ساعة و14 دقيقة.