إمتى صرف الرواتب قبل رمضان.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 وهل توجد زيادة جديدة؟

بعد الإعلان الأخير فيما يتعلق برواتب المتقاعدين في العراق بشأن وجود زيادة في الرواتب الخاصة بهم وينتظر المتقاعدين بشوق كبير موعد صرف رواتبهم للتأكد من نزول تلك الزيادة لهم والاستفادة منها، وبالفعل تم الإعلان من قبل وزارة المالية عن موعد الصرف القادم المخصص للمتقاعدين من أجل أن يكون كل منهم على علم بموعد حصوله على راتب التقاعد المنتظر تعرفوا على الموعد فيما يلي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

شهريًا يحصل المتقاعدين على معاشهم الشهري بدون اختلاف في الموعد المختار من الأساس لصرف هذا المعاش إلا في بعض الاستثناءات المعينة توضحها وزارة المالية والجهات المسئولة عن الصرف، ولكن في حالة عدم وجود ما يستحق التأخير أو التأجيل فإن موعد وتاريخ الصرف هو الأول من الشهر الميلادي بالتحديد أي بيوم واحد من شهر مارس القادم وهذا يعني أن راتب التقاعد الخاص بالشهر القادم لن يتغير وسيتوفر في حساب كافة المتقاعدين المستفيدين في الموعد بمجرد أن تدق الساعة الثانية عشر ولكن تدريجيًا لحين انتهاء عملية الإيداع.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

ومن ناحية أخرى بخصوص ما تم تداوله بين المتقاعدين والمتعلق بزيادة المعاشات فإن هذه المعلومات صحيحة تمامًا حيث وافق مجلس الوزراء بالعراق على إضافة زيادة قيمتها تبلغ 100 ألف دينار توزع على رواتب المتقاعدين كلهم ولكن بنسب مختلفة حسب القيمة الحالية للمعاش ووظيفة المتقاعد قبل التقاعد، مع العلم أنه يمكن الاطلاع على قيمة تلك الرواتب الجديدة بعد زيادتها من قبل الموقع الالكتروني لوزارة المالية إذ يضيف المتقاعد فقط اسمه وباقي المعلومات المطلوبة ليتمكن الموقع من توضيح تفاصيل الراتب الخاصة به ولا سيما بعد الزيادة أو التعديل الأخير والتأكد من ذلك بعد الحصول على المعاش الفعلي.