“اشتريت ولا لسة” نشر قائمة أسعار ياميش رمضان في الأسواق 2024 قبل بداية الشهر الكريم

أسعار ياميش رمضان في الأسواق من أهم ما يبحث عنه كافة الأشخاص الآن، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يعد القيام بشراء ياميش رمضان من أهم شعائر شهر رمضان المبارك، لكن بالتزامن مع ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية بدا جميع الأشخاص بالتساؤل عن قيمة الأسعار، وسوف نوضح أسعار ياميش رمضان وبعض السلع الغذائية في التالي تابعونا.

أسعار ياميش رمضان في الأسواق

تختلف أسعار ياميش رمضان في الأسواق، حيث ارتفعت الأسعار هذا العام عن العام الماضي بشكل كبير، مما دعا جميع الأشخاص إلى البحث عن الأسعار، وجاءت تلك الأسعار كما التالي:

سعر التمر الهندي وزن 300 جرام بلغ نحو 38 جنيه.

سعر التين المجفف وزن 250 جرام بلغ نحو 126 جنيه.

سعر رول قمر الدين وزن كيلوغرام بلغ نحو 110 جنيه.

سعر الزبيب التركي للكيلو جرام بلغ نحو 220 جنيه.

سعر الزبيب الإيراني للكيلو جرام بلغ 240 جنيه.

سعر علبة التمر وزن 700 جرام بلغت 70 جنيه.

سعر المشمشية وزن 200 جرام بلغ 149 جنيه.

سعر القراصيا تراوح ما بين 50 إلى 120 جنيه.

أسعار المسكرات في الأسواق

تختلف أسعار المكسرات في الأسواق حسب ما إذا كانت مقشرة أو بقشرتها، حيث تكون الأسعار أغلى في حالة كان المكسرات مقشرة، وجاءت تلك الأسعار كما التالي: