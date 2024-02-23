أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال.. أغاني الأطفال المسلية والمشوقة هتسلي أطفالك طول اليوم

في مدة قليلة تمكنت قناة الأطفال الأشهر حاليًا قناة “وناسة” أن تجذب أنظار الكثير والكثير من العائلات والأسر العربية إليها وذلك بفضل المحتوى والبرامج الجذابة والشيقة التي تعرضها القناة لكافة متابعيها ومشاهديها في العالم العربي، إذ أن الأطفال يجب أن يكون لهم محتوى معين خاص بهم حتى لا تنشأ لديهم أفكار غير متوافقة مع مرحلتهم العمرية وبالفعل قناة وناسة تعرض لهم العديد من البرامج والأناشيد التي تتفق مع المرحلة العمرية الخاصة بهم لا سيما الأطفال من عمر سنتين فيما فوق إليكم فيما يلي تردد قناة وناسة الجديد.

قناة وناسة للأطفال

مع الوقت يتم التوصل إلى طرق مختلفة ومتنوعة ومتطورة تتفق مع عقلية الأطفال في الجيل الحالي ولا سيما التطور والنضج السريع الذي يمرون به، لهذا فإن معظم قنوات الأطفال هذه الفترة يعرضون الأناشيد المسلية والتعليمية للاطفال حتى يتعلموا منها وهذه الطريقة ناجحة بالفعل مع العديد منهم، فمعظم الأطفال يستطيعون تذكر بعض العادات والمعلومات الصحيحة من خلال تلك الأناشيد كما تعرض قناة وناسة ففي الغالب التعليم بطريقة الأناشيد من أفضل الطرق المعروفة في الوقت الحالي لتساعد الأطفال على التذكر والتعلم.

تردد قناة وناسة الجديد

وبالنسبة لتردد هذه القناة الجديدة ذات الأصل السوري فإنه كالتالي:

للنايل سات: تردد 11470. وترميزها 27500.

للعرب سات: ترددها 11270. أما الترميز فهو نفسه بدون تعديل.



يتم إضافة تلك المعلومات لضبط تردد القناة وتنزيلها وتشغيلها للأطفال للاستمتاع بها لبعض الوقت ولا سيما عندما ترغب ربة المنزل في إتمام بعض المهام الأساسية وتخشى من شقاوة الأطفال أو انشغالهم فيما لا ينفعهم، مع العلم أنه لا يجب أن يقضي الأطفال لا سيما في المراحل العمرية المبكرة وقت أكثر من ساعة إلى ساعتين أمام التلفاز والأجهزة الذكية بوجه عام.