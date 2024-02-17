“عروض وتخفيضات 50%” عروض كارفور في رمضان 2024 على المنتجات الغذائية وياميش رمضان + أسعار كرتونة الخير

عروض كارفور في رمضان 2024، تُعد كارفور واحدة من أبرز سلاسل الهايبر ماركت والمتاجر المنتشرة على نطاق واسع في العالم العربي، بما في ذلك مصر وكذلك في مختلف مناطق العالم، تتميز كارفور بتواجدها في كل دولة، وقد نجحت خلال السنوات السابقة في تحقيق نجاحات كبيرة، وذلك بفضل العديد من المميزات والخصومات والعروض التي تقدمها للمستهلكين، خاصةً خلال شهر رمضان وفي مناسبات مختلفة، تتميز المتاجر بتوفير مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من البقالة والمنتجات الطازجة إلى الأجهزة الإلكترونية والملابس.

عروض كارفور في رمضان 2024

في شهر رمضان تقوم كارفور بتقديم عروض خاصة وخصومات جذابة على مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية والمأكولات بهدف إلى تلبية احتياجات وتوقعات العملاء خلال هذا الشهر المبارك، حيث أعلنت كارفور عن عروض استثنائية بمناسبة شهر رمضان:

جبنة الموزاريلا الدوميت (نصف كيلو): السعر: 105 جنيه بدلاً من 130 جنيه.

لبن المراعي: السعر: حوالي 52 جنيه بدلاً من 105 جنيه.

جبنة الدومتي: السعر: 110 جنيه بدلاً من 140 جنيه.

شنطة رمضان بسعر 75 جنيه

نصف كيلو من الفول (15 جنيه).

كيس مكرونة (7 جنيه).

كيلو من السكر (8 جنيه).

زجاجة زيت 700 مللي (14 جنيه).

علبة سمن نباتي (13 جنيه).

برطمان صلصة الطماطم (4 جنيهات).

كيس لوبيا ربع كيلو (5 جنيه).

شنطة رمضان بسعر 99.95 جنيه

علبة سمن (كيلو): السعر: 17.25 جنيه.

زجاجة زيت 1 لتر: السعر: 17 جنيهًا.

كيلو أرز: السعر: 8 جنيهات.

كيلو فاصوليا بيضاء 400 جرام: السعر: 14 جنيهًا.

لسان عصفور 400 جرام: السعر: 4.25 جنيه.

مكرونة 400 جرام: السعر: 4.25 جنيه.

شعرية 400 جرام: السعر: 4.25 جنيه.

2 كيس ملح: السعر: جنيهان.

علبة بلح: السعر: 18 جنيهًا.

2 باكو شاي: السعر: 7 جنيهات.

زجاجة لتر خل: السعر: 5 جنيهات.

أسعار ياميش رمضان 2024 في كارفور