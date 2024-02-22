“باكج ميسي انتر ميامي“ إضافات efootball بيس الإصدار الجديد 2024 اليونايتد والميلان وبرشلونة

أطلقت لعبة آي فوتبول العديد من التحديثات والتطورات والتي من المقرر أن تضيف باقات جديدة ومتميزة من اللاعبين الجدد، وذلك من أجل تجميع أكبر عدد من مستخدمي اللعبة على مستوى العالم، لذلك قامت شركة كونامي وهي الشركة التي قامت بتصميم اللعبة بالإعلان عن مجموعة من الإضافات التي من المقرر أن يشملها التحديث الجديد، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

إضافات efootball الإصدار الجديد

من المعروف أن شركة كونامي تسعى دائما نحو التجديد والتطوير ووفقا لما أعلنت عنه أنه من المقرر إضافة عدد كبير من المدربين سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم ومن أبرزهم: المدرب زيكو وفابيو كانافارو والذي سوف يكون له دور في زيادة نقاط لاعبين خط الدفاع، بالإضافة إلى نزول كل من روبرتو كارلوس و مارادونا وروماريو ومعهم أيضا كرويف، يجب العلم أنه يمكنك الحصول على أي حزمة من اللاعبين مقابل 500 كوينز فقط.

بكجات اللاعبين لعبة آي فوتبول

سوف يشهد التحديث الجديد للعبة عدد متميز من حزم اللاعبين وسوف تكون كل حزمة لاعبين تحتوي على 10 بطاقات هاي لايتس ولاعب ييج تايم ومن أبرزهم:

بكج انتر ميلان والذي سوف يكون في الواجهة ومعه 10 لاعبين هاي لايتس وبيج تايم.

بكج برشلونة ومعه بيج تايم بوستر من انسو فاتي.

حزمة بايرن ميونخ ومعه بيج تايم بوستر والذي من المقرر أن يكون توماس مولر.