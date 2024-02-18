“هتقبض امتى؟؟؟” موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة 50% وكم تبلغ قيمة زيادة المعاشات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير يبحث عنه كافة الأشخاص في الدولة، خاصة بالتزامن مع إعلان إضافة زيادة على الرواتب من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حرصت الحكومة المصرية على تحديد موعد ثابت بشكل شهري من أجل صرف الرواتب، وسوف نوضح موعد الصرف وقيمة الزيادة المقررة في التالي تابعونا.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير، وذلك لجميع العاملين في الدولة، حيث من المقرر أن يبدأ صرف الرواتب من يوم الخميس الموافق 22 فبراير ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024، حيث تستمر مواعيد الصرف لمدة 5 أيام متتالية، ويستطيع جميع الأشخاص سحب الراتب من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة حول أنحاء الجمهورية.

زيادة المرتبات لشهر فبراير

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة الرواتب لجميع العاملين في الدولة بنسبة تتراوح إلى 50% ليصل رواتب الموظفين في الدولة والقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وجاء ذلك القرار من أجل دعم جميع الأشخاص في الدولة من أجل مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار التي تواجهها البلاد في الوقت الحاضر نتيجة لانهيار الاقتصاد العالمي.

زيادة المعاشات لشهر فبراير

تم إصدار قرار جمهوري بزيادة معاش تكافل وكرامة معاشات التأمينات بنسبة 15%، ويستفيد من ذلك القرار نحو 13 مليون مواطن من المستفيدين من رواتب المعاشات، وقد حرصت وزارة المالية على تخصيص نحو 74 مليار جنيه مصري من أجل تغطية الزيادة المقررة في المعاشات، كما تم تخصيص نحو 5.5 مليار جنيه نسبة الزيادة في معاش تكافل وكرامة.