“بوابة نتائجنا PDF لنشر النتائج” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 في العراق وكم تبلغ معدلات النجاح

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق جاري البحث عنه لاقتراب موعد إعلان الدرجات، ويتضمن ذلك طلاب الفرعين العلمي والأدبي في كافة المحافظات بلا استثناء، وتجدر الإشارة إلى أن الأسئلة جاءت بمستوى يتناسب مع الجميع ولم تسجل أية معوقات خلال عملية الاختبارات، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية العراقية عن الموعد النهائي لنشر النتائج في تاريخ لاحق، مع إتاحتها أولًا عبر الطرق الإلكترونية، ومن ثم ستُعلن في جميع المدارس، للتذكير أُجريت الامتحانات بين التاريخين 25 يناير و31 يناير.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024

تبذل وزارة التعليم العراقية جهودها حاليًا لإعداد نتائج الصف السادس الإعدادي لعام 2024، وذلك لطمأنة كل من أولياء الأمور والطلبة بشأن تلك النتائج، وستُعلن النتائج بمجرد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الامتحانية، ونحن الآن بصدد توضيح الطريقة التي بوسعكم من خلالها الحصول على النتائج عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة واتباع التعليمات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية

أدخل الرمز التأكيدي الذي يظهر لك حتى تتمكن من الوصول إلى الموقع.

توجه إلى أعلى الواجهة وقم بالضغط على خيار البحث عن النتائج، وستظهر لكم مباشرة عند الإعلان عنها.

حدد المنطقة التعليمية للطالب، ثم انقر على زر البحث للحصول على المعلومات.

سوف تظهر نتيجة الطالب مقابل رقمه الامتحاني.

معدلات نتائج الصف السادس الإعدادي

تحقيق النتيجة المتوخاة يعد دليلًا على تفوق الطالب، وفي العراق يستند نظام التقييم إلى الدرجات بأرقام مئوية، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل لاحقًا