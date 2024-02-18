متعى أطفالك وابسطيهم .. التردد الجديد لقناة طيور الجنة كيدز 2024 على النايل سات لأجمل الأناشيد والعروض
على مدار السنوات الماضية تمكنت قناة واحدة من قنوات الأطفال المميزة أن تحفر اسمها في قلوب الأطفال وأولياء الأمور إذ أن تلك القناة ربت الكثير من الأجيال فقد يكون الآباء نشئوا عليها وبالتالي شجعوا أبنائهم على مشاهدتها وهي قناة طيور الجنة، حيث تعتبر واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال الموجودة على التلفاز في الوقت الحالي لأن محتواها نقي تمامًا ويعلم الأطفال أمور كثيرة صحيحة وسليمة عن أنفسهم وحياتهم إليكم تردد القناة الصحيحة لمشاهدتها وتنزيلها للأطفال.
قناة طيور الجنة للأطفال
كما ذكرنا فإن القناة تعتبر من القنوات العريقة على التلفاز التي تهدف لتعليم الأطفال بشكل مختلف ومسلي حتى يستطيعوا أن يتعلموا منها أمورًا كثيرة وصحيحة بالفعل فمنا من تربى على أناشيد تلك القناة وتعلم منها العديد والعديد من الأمور التي لا زال يتذكرها حتى الآن مثل حديث رسولنا الكريم عن عدم إهدار الماء وعدم الإسراف في الطعام وعن طريقة شكر الكبار والتعامل معهم ومساعدتهم، وحتى الآن لازالت القناة تقدم المزيد من خبراتها لمساعدة الآباء قبل الأبناء على تربيتهم بطريقة سليمة ومسلية في نفس الوقت إذ قضت عائلة مقداد وقت طويل وسنوات طويلة في عرض محتواها للأطفال في جميع الدول العربية لتسليتهم وتعليمهم.
تردد قناة طيور الجنة للأطفال
نظرًا لكونها واحدة من أبرز القنوات المتوفرة للأطفال على الرغم من كل تلك القنوات الموجودة والتي تقدم أناشيد وبرامج متنوعة للأطفال إلا أن لتلك القناة طلة مميزة ومحتوى فريد من نوعه، لهذا إذا كنتم ترغبون في تنزيلها فهذا هو ترددها الجديد:
- عرب سات:
- 11310 هو ترددها.
- والاتجاه العمودي للتردد.
- والترميز 27500.
- نايل سات:
- ترددها على القمر هو 11274.
- ونفس اتجاه وترميز التردد السابق.
- هوت بيرد:
- ترددها لذلك القمر هو 11073.