“فرح عيالك” تردد قناة ليبيا كيدز الجديد نايل سات 2024 NLC KIDS بجودة عالية لمتابعة برامج الاطفال الممتعة

اصبح تردد قناة ليبيا كيدز الجديدة للأطفال على النايل سات هو موضوع يجذب اهتمام العديد من الأشخاص حول العالم،وتعد قناة ليبيا الجديدة هي قناة تلفزيونية ليبية تهدف إلى تقديم محتوى هادف وممتع للأطفال، وهي تابعة لشركة ليبيا الجديدة للإنتاج الإعلامي والفني والتسجيل والتصوير والتسويق،وأصبحت من أشهر القنوات التلفزيونية الموجهة إلى الأطفال والأسرة في البلاد،وتستهدف الفئة العمرية الصغيرة، وتعتبر واحدة من أهم المصادر التعليمية،ونتعرف على المزيد من المعلومات فى المقال التالي.

تردد قناة ليبيا كيدز

تعتبر قناة ليبيا كيدز واحدة من أهم القنوات التعليمية والترفيهية للصغار في ليبيا، فهي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال في ليبيا والوطن العربي، وتقدم القناة محتوى متنوعاً وترفيهياً وتعليمياً وتربوياً، وتبث قناة ليبيا الجديدة أطفال على القمر الصناعي نايل سات على التردد الصحيح الموضح في التالي:

رقم التردد: 11564

نوع الاستقطاب: رأسي

رقم معدل الترميز: 27500

نسبة معامل تصحيح الخطأ: 7/8

محتوى تردد قناة ليبيا كيدز

توجد خريطة برامج رائعة للقناة والمحتوى المتوقع لها، فمن المحتمل أن تكون أناشيد الأطفال المسلية وأفلام الكارتون وتوم جيري هي الأساس في القناة، كما أنها تتنوع بينها على مدار اليوم، مما يجعلها قبلة الكثير من الأسر المصرية الباحثة عن ترددات قنوات الأطفال خاصة تردد قناة ليبيا كيدز.

مميزات قناة ليبيا كيدز