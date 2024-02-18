“فرح عيالك” تردد قناة ليبيا كيدز الجديد نايل سات 2024 NLC KIDS بجودة عالية لمتابعة برامج الاطفال الممتعة
تردد قناة ليبيا كيدز
اصبح تردد قناة ليبيا كيدز الجديدة للأطفال على النايل سات هو موضوع يجذب اهتمام العديد من الأشخاص حول العالم،وتعد قناة ليبيا الجديدة هي قناة تلفزيونية ليبية تهدف إلى تقديم محتوى هادف وممتع للأطفال، وهي تابعة لشركة ليبيا الجديدة للإنتاج الإعلامي والفني والتسجيل والتصوير والتسويق،وأصبحت من أشهر القنوات التلفزيونية الموجهة إلى الأطفال والأسرة في البلاد،وتستهدف الفئة العمرية الصغيرة، وتعتبر واحدة من أهم المصادر التعليمية،ونتعرف على المزيد من المعلومات فى المقال التالي.
تردد قناة ليبيا كيدز
تعتبر قناة ليبيا كيدز واحدة من أهم القنوات التعليمية والترفيهية للصغار في ليبيا، فهي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال في ليبيا والوطن العربي، وتقدم القناة محتوى متنوعاً وترفيهياً وتعليمياً وتربوياً، وتبث قناة ليبيا الجديدة أطفال على القمر الصناعي نايل سات على التردد الصحيح الموضح في التالي:
- رقم التردد: 11564
- نوع الاستقطاب: رأسي
- رقم معدل الترميز: 27500
- نسبة معامل تصحيح الخطأ: 7/8
محتوى تردد قناة ليبيا كيدز
توجد خريطة برامج رائعة للقناة والمحتوى المتوقع لها، فمن المحتمل أن تكون أناشيد الأطفال المسلية وأفلام الكارتون وتوم جيري هي الأساس في القناة، كما أنها تتنوع بينها على مدار اليوم، مما يجعلها قبلة الكثير من الأسر المصرية الباحثة عن ترددات قنوات الأطفال خاصة تردد قناة ليبيا كيدز.
مميزات قناة ليبيا كيدز
- توفر قناة ليبيا كيدز تشكيلة واسعة من الرسوم المتحركة الشهيرة والمحبوبة من مختلف الأجيال.
- تعتبر بطوط قناة مناسبة للمشاهدة العائلية، حيث تقدم محتوى مناسب للأطفال والكبار على حد سواء.
- تتميز القناة بجودة عرض عالية للمسلسلات والأفلام، مما يعزز تجربة المشاهدة.
- القناة منذ تأسيسها مجانية ولن تحتاج لدفع أي رسوم.
- تتميز القناة بمحتواها الدرامي المميز والمحبب لدى الأسرة العربية.
- القناة تعمل على مدار 24 ساعة.