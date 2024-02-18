“كشف حقيقة شخصية جلاد روما” متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 قصة عشق HD بأعلى جودة

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 يبحث عنها جميع مشاهدي المسلسل بشكل كبير، حيث يعد من أشهر المسلسلات التركية التي احتلت شعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك لما يحتويه من أحداث تاريخية حول تأسيس الدولة العثمانية، وبالتزامن مع عرض الحلقة يبحث جميع الأشخاص عن موعد عرض الحلقة القادمة، ولمزيد من التفاصيل تابعونا في التالي.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148

أعلن القائمين على المسلسل موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148، حيث من المقرر أن يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء القادم الموافق 21 فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية وذلك على قناة atv التركية، ويتم إعادة إذاعة الحلقة مدبلجة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا.

الإعلان عن الحلقة 148 من مسلسل المؤسس عثمان

تم إطلاق العلام الرسمي الخاص بالحلقة رقم 148 من مسلسل قيامة عثمان، حيث من المقرر أن تشهد الحلقة احدث مثيرة ومشوقة، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية من المسلسل، حيث من المتوقع أن تشهد اندلاع الحرب بين حاكم التركمان وحاكم مدينة بورصة، لهذا ينتظر جميع محبي المسلسل عرض الحلقة الجديدة.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

يعد مسلسل المؤسس عثمان من أهم وأشهر المسلسلات التركية الذي يعرض أحداث تاريخية مشوقة عن تاريخ تأسيس الدولة العثمانية، وقد استطاع المسلسل أن يحصد نسبة مشاهدة عالية منذ عرض الموسم الأول ليتوالى المواسم عرض المواسم، ويتم الآن عرض الموسم الخامس من المسلسل على قناة atv وويعرض في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية مدبلج.