السلع ستكون بأسعار مخفضة .. موعد افتتاح معارض أهلًا رمضان في مصر 2024

غلاء الأسعار الحالي لكافة المنتجات السلع الغذائية جعل كافة المواطنين في مصر ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط في بحث مستمر واهتمام متزايد بتفاصيل معارض أهلًا رمضان التي يتم توفير جميع أنواع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة كثيرًا عن اسعار المحلات التجارية، ولهذا سنعرفكم في الأسطر التالية موعد فتح معارض أهلًا رمضان في المحافظات قبل شهر رمضان تابعوا معنا.

افتتاح معارض أهلا رمضان بمصر

منذ عدة أيام تم الإعلان عن الاستعداد لفتح معارض أهلا رمضان عما قريب بعد مرور منتصف شهر فبراير الجاري وبالفعل بدأت المعارض في الافتتاح في عدد من المحافظات مثل الشرقية والقليوبية وفي القصر وعدد كبير من المحافظات واستمر هذا الافتتاح حتى اليوم إذ يتم إطلاق تلك المعارض في جميع أنحاء الجمهورية بالتدريج حتى تصل إلى كافة المحافظات ويستطيع جميع المواطنين أو على الأقل أكبر جزء ممكن الاستفادة من هذه المعارض.

وقد أعلن وزير التموين في مصر أن الخامس عشر من فبراير أي يوم الخميس الماضي بحد أقصى أن يكون بكل محافظة ثلاثة معارض وهذا بجانب السيارات المتنقلة والشوادر ومنافذ البيع، وسيكون متوفر في تلك المعارض كذلك شنط رمضانية تضم ما يقرب من ستة أصناف أو عشرة أصناف حسب طلب المستوي وسيتم تفعيل كوبونات الخصم بفئة من 150 حتى 500 جنيهًا للمواطنين الحاصلين عليها.

السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وبالنسبة لبعض السلع الهامة والأساسية التي تهم بها المواطنين عن غيرها مثل السكر فإنه سيتم توفير ما يقرب من 50 ألف طن وبالنسبة لزيت الطعام فستوفر الشركة القابضة حوالي 17 ألف طن أما عن المكرونة فحوالي عشرة آلاف طن أما السكر التمويني فسيكون هناك حوالي 43 ألف طن منه والفول المعبأ ما يقرب من 500 طن والكثير من الأصناف والسلع الأخرى المتوفرة في تلك المعارض.