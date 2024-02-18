قناة الأطفال المميزة.. تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على كل الأقمار الصناعية

من وقت لأخر يتغير تردد قناة سبيستون المتخصصة للأطفال ونحتاج إلى ضبط حتى يتمكن الأطفال من مشاهدة القناة بدون تشويش أو أنقطاع وذلك على كل الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، لذلك سنوضح لكم تفاصيل التردد الجديد وكيفية ضبطه على اجهاز الريسيفر بالتفصيل، تابعونا.

تفاصيل تردد قناة سبيستون الجديد 2024

تقدم قناة سبيستون محتوى مميز جدًا للأطفال فهي تعتبر من أقدم القنوات المتخصصة للأطفال التي تقدم الكثير من الفقرات والأفلام والمسلسلات الكرتونية التي يفضلها الأطفال بمختلف أعمارهم وذلك من أربع إلى أحدى عشر عامًا، هناك أجيال كاملة تربت أمام شاشة هذه القناة المميزة جدًا، وحتى الآن يشاهد الكثير من الأطفال في الوطن العربي محتواها، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال تردد قناة سبيستون الجديد وهو على النحو التالي:

تردد سبيستون على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سبيس تون كرتون: 11785.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد سبيستون على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

معدل الترميز: 27500.

ضبط تردد القناة على الريسيفر

يمكن الآن بسهولة ضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر بنفسك بأسهل الخطوات، وذلك على النحو التالي: