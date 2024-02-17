Noor النتائج الدراسية.. خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445دون الحاجة إلى كلمة السر 

يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور، تعلن وزارة التعليم عن اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت اختبارات الطلاب يوم الخميس الماضي الموافق 15 فبراير 2024، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء 11 شعبان 1445، بعد انتهاء الاختبارات، سيحظى الطلاب بإجازة استراحة تمتد لمدة 10 أيام.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445

اليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445:

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور.

أدخل معلومات حساب الطالب، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية وكلمة السر

قم بإدخال الرمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.

انقر على زر “تسجيل الدخول” للوصول إلى حساب الطالب.

اختر خيار “نتائج الطلاب” من قائمة الخدمات المتاحة.

أدخل اسم الطالب ورقم الهوية الوطنية للحصول على نتائجه.

حدد العام الدراسي الصحيح واختر الصف الدراسي المناسب.

انقر على زر “بحث” لعرض نتائج الطالب.

الاستعلام عن نتائجهم عبر نظام نور دون الحاجة إلى كلمة السر

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور.

انقر على “تسجيل الدخول” للوصول إلى صفحة تسجيل الدخول.

قم بإدخال اسم المستخدم ثم انقر على “هل نسيت كلمة السر”.

سيُطلب منك إضافة رقم الهوية المرتبط بحسابك.

بعد إدخال رقم الهوية، قم بكتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة.

قم بإدخال رقم الهاتف المسجل في نظام نور.

انقر على زر “إرسال” لاستلام رمز تأكيد عبر الهاتف.

بعد استلام رمز التأكيد، يمكنك إعادة تعيين كلمة السر الخاصة بك.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب استعادة كلمة السر والوصول إلى حساباتهم للاستعلام عن نتائجهم بسهولة.