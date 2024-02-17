“اكشنها”.. تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة أفلام الأكشن الأجنبية

يعد تردد قناة إم بي سي أكشن من بين الترددات المهمة التي تقدم باقة مميزة من المحتوى الغربي المتنوع والحصري، حيث تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام التي تلبي تفضيلات واهتمامات المشاهدين في المنطقة العربية، ومن خلال تردد القناة على نايل سات وعرب سات، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة، حيث تقدم القناة مسلسلات وأفلام ذات جودة عالية.

تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action

قناة إم بي سي أكشن MBC Action هي إحدى القنوات التلفزيونية المتميزة بمحتواها الغني والمتنوع الذي يشمل الأفلام، المسلسلات الحصرية، وبرامج المسابقات، تأسست القناة في الخامس من مارس 2007، تتميز القناة بتقديم محتوى مميز وحصري، حيث تقوم بترجمة المسلسلات والبرامج الأجنبية لجلب تجربة مشاهدة ممتعة للمشاهدين العرب، كما يعزز بثها لعروض WWE (المصارعة الحرة) جاذبية القناة، حيث يستمتع عشاق الفنون القتالية والرياضة بهذه الفعاليات المثيرة، وتعتبر إم بي سي أكشن مصدرًا رئيسيًا للترفيه في الشرق الأوسط، حيث يجد المشاهدون تشكيلة واسعة من البرامج والأحداث الترفيهية التي تلبي مختلف اهتماماتهم.

تردد قناة MBC Action على النايل سات 2024

يمكنك متابعة قناة MBC Action على نايل سات عبر استخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10872

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة MBC Action على عرب سات 2024

باستخدام هذه الإعدادات، يمكنك تحديث قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة قناة MBC Action بجودة عالية.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقه ضبط تردد قناة ام بي سي اكشن