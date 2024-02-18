شكرا ياريس: موعد صرف مرتبات مارس 2024 لجميع الموظفين الحكومة بالزيادة الجديدة شوف وفق لوزارة المالية
حاليًا يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين خاصةً الموظفين عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، وهذا بعدما أعلنت الحكومة المصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأيام الماضية فقد أعلنت وزارة المالية بصورة رسمية عن الموعد الرسمي لصرف رواتب شهر مارس القادم 2024 للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن جدول الحد الأدنى للأجور بعد التعديل الأخير كما سنوضح بالتفصيل.
موعد صرف مرتبات مارس 2024
كما ذكرنا أن وزارة المالية المصرية أعلنت بصورة رسمية عن الجدول المقرر لصرف رواتب شهر مارس 2024، فمن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات مارس 2024 يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر لمدة 6 أيام حتى الأربعاء 27 من نفس الشهر 2024 وتصرف الرواتب بالزيادات الجديدة.
جدول زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين لشهر مارس 2024
بعد معرفة موعد صرف مرتبات مارس نجد أن الوزارة حددت جدول لزيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بكافة الموظفين العاملين في الدولة في القطاعات الحكومية المختلفة، ويكون الجدول كالتالي:
- مرتبات شهر مارس للدرجة السادسة بعد تطبيق الزيادة تصل إلى: 6000 جنيه.
- مرتبات شهر مارس للدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة تصل إلى: 6500 جنيه.
- بعد تطبيق الزيادة الجديدة على الرواتب أصبحت رواتب الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
- بعد الزيادة الجديدة الرسمية بلغت رواتب الدرجة الثالثة للموظفين: 7500 جنيه.
- رواتب الدرجة الثانية لشهر مارس بعد تطبيق آخر زيادة بلغت: 8000 جنيه.
- أما رواتب شهر مارس للدرجة الأولى وما يعادلها بعد الزيادة الأخيرة بلغت: 8200 جنيه.
- بعد تطبيق الزيادة الجديدة الأخيرة لرواتب شهر مارس القادم لدرجة المدير العام وما يعادلها تبلغ: 9200 جنيه.
- رواتب الدرجة العليا وما يعادلها بعد تطبيق الزيادة الجديدة تبلغ: 10200 جنيه لشهر مارس.