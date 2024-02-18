شكرا ياريس: موعد صرف مرتبات مارس 2024 لجميع الموظفين الحكومة بالزيادة الجديدة شوف وفق لوزارة المالية

حاليًا يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين خاصةً الموظفين عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، وهذا بعدما أعلنت الحكومة المصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأيام الماضية فقد أعلنت وزارة المالية بصورة رسمية عن الموعد الرسمي لصرف رواتب شهر مارس القادم 2024 للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن جدول الحد الأدنى للأجور بعد التعديل الأخير كما سنوضح بالتفصيل.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

كما ذكرنا أن وزارة المالية المصرية أعلنت بصورة رسمية عن الجدول المقرر لصرف رواتب شهر مارس 2024، فمن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات مارس 2024 يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر لمدة 6 أيام حتى الأربعاء 27 من نفس الشهر 2024 وتصرف الرواتب بالزيادات الجديدة.

جدول زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين لشهر مارس 2024

بعد معرفة موعد صرف مرتبات مارس نجد أن الوزارة حددت جدول لزيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بكافة الموظفين العاملين في الدولة في القطاعات الحكومية المختلفة، ويكون الجدول كالتالي: