“هتكون أقوى دفاع في العالم“ خطوات فتح بكج ايبك الأساطير efootball بيس والحصول على كوينزات مجانية

يبحث عدد كبير من لاعبي لعبة efootball عن خطوات إضافة اللاعب فابيو كانافارو طاقات 102، وهو يعتبر واحد من أبرز الدفاع والذي يطلق عليه صخرة الدفاع وتم إضافته مع التحديث الذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي، وعند محاولة اللاعبين في الحصول عليه لم ينجحوا في ذلك كما أنهم تعرضوا لخسارة عدد كبير من الكوينزات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة مضمونة للحصول على اللاعب.

خطوات إضافة حزمة اللاعب فابيو كانافارو

يرجى اتباع الخطوات التالية بدقة وذلك من أجل تحميل بكج اللاعب بنجاح، والتي تكون كالتالي:

أولا قم بفتح اللعبة من الجهاز الخاص بك، ثم قم بالنقر على خانة contract. ثم بعد ذلك قم بفتح القائمة الخاصة بحزمة اللاعبين، واضغط على باك الايبك الذي تم إصداره يوم الخميس الماضي والذي يضم ثلاث لاعبين من بينهم فابيو كانافارو وكافو ومعهم مكاليلي. قم بالدخول على اللاعب كافو وقم بفحص كارت اللاعب لمدة لا تقل عن 40 ثانية. ثم بعد ذلك قم بالدخول على اللاعب مكاليلي وقم بفحص الطاقات الخاصة به وكارت اللاعب لمدة 40 ثانية. ادخل على اللاعب فابيو ولا تقم بفحص الطاقات الخاصة به ولكن انتظر داخل الكارت لمدة 30 ثانية. ثم اخرج من اللعبة وقم بالدخول وسوف تحصل على اللاعب بمقابل 100 كوينز فقط.

كيفية تحميل لعبة efootball PES 2024