اخيرا على DMC2.. حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني 2024 في رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله

بعد أن تم الإعلان عن أعمال ومسلسلات موسم رمضان 2024 من قبل الفنانين المشاركين بها ازدادت التساؤلات حول عرض مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حيث كان قد تم عرض الجزء الأول له في شهر رمضان من السنة الماضية، وقد حقق المسلسل شهرة كبيرة ونجاحاً باهراً ولذا؛ كان الجمهور متحمساً لاستكمال الأحداث ومعرفة ما سيدور حوله الجزء الثاني وفي انتظار متابعة أحداثه الجديدة.

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024

أعلن الفنان محمد رمضان عن خروج مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني من موسم رمضان 2024، حيث كشف عن عدم انتهاء كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، وأن ذلك يرجع إلى كون رفض المخرج محمد سامي بعض ما يحتوي عليه السيناريو ولذا؛ جاء الاتفاق بين كل منهما على تأجيل المسلسل إلى الموسم القادم من رمضان، حينما يكون قد تم الانتهاء منه، وقد أكد النجم محمد رمضان أن ذلك التأجيل كان بهدف أن يخرج العمل بشكل مشوق وممتع، ويحقق النجاح المتوقع منه مثل الجزء الأول من المسلسل، وكذلك أن يتعدى ذلك.

أبطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

يشارك في مسلسل جعفر العمدة في الجزء الثاني له كل من الفنانين والنجوم الآتيين: