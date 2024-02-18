“سجل بسرعة“ خطوات وشروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية 2024

يتساءل عدد كبير من مستفيدي منحة العمالة الغير منتظمة حول موعد صرفها، وهي تعتبر واحدة من أبرز أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لمواطنيها وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم على تلبية الإحتياجات الأساسية والتي تصل قيمتها حتى 1000 جنيه مصري، يتم منحها للأشخاص الذين ليسوا لديهم فرص عمل ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة؟

وفقا لما صرحت عنه وزارة العمل المصرية أنه يمكنك الاستعلام عن كل ما يخص المنحة بواسطة الرقم القومي الخاص بالمستفيد من خلال الأرقام التالية:

الرقم الساخن 19468.

أو الرقم 142.

شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة العمل المصرية بوضع لائحة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة وهي:

يجب أن يكون المستفيد لم يحصل على أي مساعدات حكومية قبل ذلك سواء معاشات تكافل وكرامة أو معاشات الضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون حاصل على الجنسية المصرية وأن يعيش داخل مصر بشكل مستمر.

عدم امتلاك المتقدم وظيفة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

عدم امتلاك المتقدم سجل تجاري.

يجب أن يكون غير مالك لأي أملاك باهظة الثمن سواء عقارات أو قطعة أرض أو سيارات.

رابط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح من أجل التقديم على المنحة والتي تكون كالتالي: