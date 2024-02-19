فضل الأيام البيض لشهر شعبان 2024 اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان

تنعم أمة المسلمين في هذه اللحظات بأزهى أوقات العام، بالتزامن مع اقتراب الأيام البيض لشهر شعبان 2024 وما يليها من تحضيرات لاستقبال شهر رمضان المعظم، تمثل هذه الفترة واحدة من أبرز الأوقات التي ينبغي الحرص على استثمارها في مختلف أشكال العبادة، من قراءة القرآن وإحياء ليالي القيام، إلى الإحسان والصوم، كما تعتبر الدعوات والتضرع إلى الله تعالى من أسمى هذه العبادات.

الأيام البيض لشهر شعبان 2024

يكتسب صوم الأيام البيض الثلاثة في شهر شعبان قيمة كبيرة بعد صيام شهر رمضان، إذ تبرز مكانتها العظيمة بين الأشهر لعدة أسباب:

يُفضل صيامها لما في ذلك من منزلة كبيرة عند الله تعالى.

سميت بالأيام البيض نسبةً إلى تميزها في العصر الجاهلي كأشهر قمرية ولكونها تقع بين شهري رجب ورمضان.

كما أن هناك أحاديث تذكر أن هذه التسمية جاءت لأنها فترة نمو النباتات.

ستمتد الأيام البيض لشهر شعبان لعام 1445هـ من 23 إلى 25 فبراير 2024، وبالتقويم الهجري تكون كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 13 شعبان 1445هـ.

يوم السبت الموافق 14 شعبان 1445هـ.

ويوم الأحد الموافق 15 شعبان 1445هـ.

حكم صيام الأيام القمرية وفضلها

على المؤمنين في كل مكان الإقبال على تعلم واتباع سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التي حثنا على الالتزام بها لنكون على خطاه في كافة الأحوال، مجتنبين ما زجرنا عنه، وفيما يخص صيام الأيام القمرية:

نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في كل شهر هجري ثلاثة أيام تعرف بالأيام البيض، وهي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

من يصوم هذه الأيام يكون قد أتم السنة، ومن لم يصم فلا إثم عليه.

هذه الأيام ممتازة ببركتها وخيرها، ويُستحب صيامها لما فيه من فضل كبير وأجر جزيل من الله تعالى.

يُندب أيضًا الدعاء للذات وللمسلمين عامة بالخير في هذه الأيام، كونها من الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء.

وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صيام الأيام القمرية الثلاثة من كل شهر، مع تخصيص الحث على ذلك في شهري رجب وشعبان.

أدعية مستحب الدعاء بها في الأيام البيض في شعبان

في الأيام البيض من شهر شعبان، يستحب رفع الأدعية إلى الله تعالى طلبًا للمغفرة والرحمة وتحقيق الأمنيات، فيما يلي بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها خلال هذه الأيام المباركة:

“اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.”

“اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.”

“اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.”

“اللهم إني أسألك يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أن ترحمني برحمتك التي وسعت كل شيء.”

“اللهم إني أسألك الهداية، والتقى، والعفاف، والغنى.”

“اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها.”

“اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.”

“اللهم أعطني إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي، والرضا بما قسمته لي.”

“اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتيمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.”

تذكر أن الدعاء في هذه الأيام يحمل بركة خاصة، والإلحاح في الدعاء والتضرع إلى الله بقلب خاشع يعزز من فرص استجابة الدعاء.