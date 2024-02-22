“تم رفع النتائج pdf” الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق 2024 في جميع المحافظات

يتساءل العديد من تلاميذ العراق حول الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق لعام 2024، والتي كانت قد وفرتها وزارة التعليم العراقية، جاء ذلك عقب الإفراج عن نتائج المرحلة التحضيرية لطلبة الصف السادس الابتدائي في مدارس محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد الكرخ، وقد اختتمت الامتحانات، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة القليلة، وهنا نسعى للتعرف على الرابط الرسمي للإطلاع على النتائج بمجرد الإعلان عنها، لذا ترقبوا السطور القادمة جيدًا.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في العراق

يُرجح أن سبب تأجيل الكشف عن النتائج يعود إلى الرغبة في ضمان حصول الطلاب على العلامات التي تُعبر عن مجهودهم بشكل دقيق، من خلال التأكد من سلامة عملية التصحيح والمراجعة، بهذا يتسلم الطلاب درجاتهم خالية من أي أخطاء أو تقصير، ويأتي هذا الإجراء استجابة لتعليمات معالي وزير التربية العراقي، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، أما فيما يخص رابط الحصول على نتائج الثالث متوسط لعام 2024 في العراق، فسنقدمها في الفقرات الموالية.

نحتاج أولًا إلى التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية في العراق، والذي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.

قم بإدخال الرمز المطلوب من خلال كتابة الأرقام التي تُعرض على الشاشة.

قم بالضغط على رمز النتائج الموجود في الصفحة الأولى.

وبذلك تستطيع تعيين المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك، ندخل رقم الاختبار الخاص بالطالب بطريقة دقيقة.

ثم اضغط على رمز لعرض النتائج.

نتائج الثالث متوسط

يمكن أيضًا الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي بتنزيل قوائم النتائج، وذلك باتباع الخطوات التالية: