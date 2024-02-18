“قدم الآن”.. خطوات التقديم على منحة 300 دينار للعائلات المعوزة بتونس 2024 والشروط المطلوبة.. بادر بالتقديم

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يحتاج العديد من المواطنين لمعرفة كيفية الحصول على منحة 300 دينار للعائلات المعوزة بتونس 2024، حيث تعمل هذه المنحة على تقليل العبء المعيشي ومواجهة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها الكثير من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض، وتقوم الحكومة التونسية بتقديم الكثير من المساعدات والدعم اللازم للمواطنين لتحسين مستواهم المعيشي، وسوف نعرض لكم في هذا المقال سنوضح خطوات التقديم للحصول على المنحة وأهم شروطها.

خطوات التقديم على منحة 300 دينار للعائلات المعوزة بتونس 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس بالإعلان عن رابط تقديم طلب للحصول على منحة 300 دينار للعائلات المعوزة بتونس 2024، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التقديم على المواطنين إلكترونيا بدل من الذهاب وتضييع الوقت والجهد، والخطوات كالتالي:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.

قم بالدخول على منحة 300 دينار تونسي المتاحة على الموقع.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

قم بإرسال المستندات التي تثبت حالة المتقدم وحاجته لهذه المنحة.

في النهاية قم بالضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة 300 دينار للعائلات المعوزة

قامت الوزارة بعرض مجموعة من الشروط يجب توافرها في كل من يرغب في التقديم للحصول على المنحة وهي كما يلي: