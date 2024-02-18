“الأسعار لسه بخير”.. أسعار كرتونة رمضان 2024 في العثيم وبنده وأولاد رجب والراية وخير زمان.. الحق العروض ووفر فلوسك

مع حلول شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة أسعار كرتونة رمضان لكي يقوموا بشرائها وتوزيعها على الفقراء، ويرغب الكثير في معرفة أسعارها ومحتوياتها، وسوف لكم في هذا المقال أسعار كرتونة شهر رمضان الكريم وجميع محتوياتها لعام 2024 بما فيها من أنواع عديدة مثل؛ الفول والزبيب وجوز الهند والملح والأرز والسكر والبقوليات والياميش في كافة المتاجر في جميع محافظات مصر.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في أولاد العثيم

ينتظر المسلمون في كافة أنحاء العالم موعد اقتراب شهر رمضان الكريم خاصة المصريين، وسوف نعرض لكم في هذه الفقرة سعر كرتونة رمضان في أولاد العثيم 158 جنيه مصري وتتكون مما يلي:

40 جرام من الشاي.

900 جرام من الأرز.

600 مللي من زيت الخليط.

35 جرام من الصلصة.

225 جرام من الملح.

300 جرام من المكرونة.

400 جرام من البلح.

1 كيلو سكر.

سعر كرتونة رمضان في بنده مصر

سعر كرتونة رمضان في بنده مصر حوالي 200 جنيه مصري، وتتكون مما يلي:

600 مللي من زيت الخليط.

300 جرام من الصلصة.

200 جرام من الملح.

1 كيلو سكر.

3 كيس مكرونة وزن الكيس 300 جرام.

40 جرام من الشاي.

3 كيلو من الأرز.

سعر كرتونة رمضان في خير زمان

يبلغ سعر الكرتونة في خير زمان حوالي 250 جنيه مصري، وتتكون مما يلي:

2 كيلو من الأرز.

40 جرام من الشاي.

700 جرام من الزيت.

350 جرام من المكرونة.

1 كيلو سكر.

350 جرام من السمنة.

250 جرام من الملح.

سعر كرتونة رمضان في الراية

يبلغ سعر كرتونة رمضان في الراية حوالي 190 جنيه مصري، وتحتوي على التالي:

1 كيلو من السكر.

35 جرام من الصلصة.

2 كيس مكرونة وزن 275 جرام.

900 جرام من الأرز.

2 كيس ملح وزن 200 جرام.

250 جرام فول.

سعر كرتونة رمضان في أولاد رجب

يبلغ سعر الكرتونة في أولاد رجب حوالي 170 جنيه مصري، وتتكون مما يلي: